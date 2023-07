Trochu jsem to podcenil a ANO se povedlo levici vyluxovat, říká Hamáček

Připomíná, že rozhodnutí schválilo i vnitrostranické referendum sociální demokracie.

Jan Hamáček

„Samozřejmě s odstupem času se dá říct, že jsem trochu podcenil, nebo že jsem podcenil, že část sociální demokracie se s tím výsledkem referenda odmítla smířit a víceméně po celou dobu, kdy jsme byli v té vládě, s tím projektem nesouhlasila nebo proti němu aktivně vystupovala. To byl klíčový faktor, proč to dopadlo, jak to dopadlo,“ je přesvědčen Hamáček, který po debaklu ve volbách v roce 2021 odešel z politiky a už se do ní ani nehodlá vracet. Působí nyní v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu a v sekci obranného průmyslu Hospodářské komory.

„Strana nepůsobila jednotně. Druhý faktor, který tady je, je nasávací efekt hnutí ANO, kterému se podařilo levici víceméně vyluxovat a přitáhnout voliče k sobě,“ řekl iDNES.cz Hamáček.

Zdůraznil, že člověk se vždy rozhoduje v danou dobu, na základě informací, které má, a jemu přišlo, že je smysluplné, aby se sociální demokracie ve vládě pokusila prosazovat svůj volební program.

Hamáček tak ani nyní nelituje, že se podílel na rozhodnutí jít do menšinové vlády s Babišem tolerovanou komunisty, což po několika letech vyústilo ve volební výsledek sociální demokracie 4,65 procenta. Komunisté dopadli ještě hůř s výsledkem 3,6 procenta.

Když budete mít něco protivládního, tak po tom skočím, řekla Maláčová

Druhá výrazná tvář sociální demokracie v menšinové vládě Andreje Babiše, bývalá ministryně práce a sociálních Jana Maláčová, si nejprve povídala ochotně. Pak si ale vzala čas na rozmyšlenou, aby odpověděla: „Já to asi nechám bez komentáře, chtěla bych mít klidné léto.“

Jana Maláčová

iDNES.cz ji zastihl po telefonu při dovolené v Itálii„Když budete mít něco protivládního, tak po tom skočím,“ řekla Maláčová a dala najevo, že by se jí víc líbila otázka jiného druhu, než jak s odstupem pěti let vidí své angažmá v menšinové vládě.

Byla i místopředsedkyní sociální demokracie a kvůli štědré – někdo by řekl až příliš štědré – sociální politice si od odpůrců vysloužila přezdívku „Venezuela“. Nyní je poradkyní odborové centrály ČMKOS a příští rok se nechystá kandidovat v žádných volbách.

To, že jí politika chybí, dala ale najevo tím, že se v červnu zúčastnila jako řadový delegát sjezdu sociální demokracie v Plzni, kde strana upravila své logo a mírně i název – z ČSSD na Sociální demokracie, se zkratkou SOCDEM.

Už nikdy do vlády po kolenou, vyhlásil Šmarda

„Už nikdy nesmí být sociální demokrat ten, kdo jde do vlády na kolenou, ponížen,“ řekl současný šéf strany Michal Šmarda v projevu na sjezdu.

V žádném případě podle něj už strana nemá jít do vlády s KSČM, SPD, ODS, TOP 09, ale ani s ANO pod vedením Andreje Babiše. Tedy pokud se sociální demokracii podaří vrátit do Sněmovny.

„Čtyři roky v Babišově vládě naši stranu zničily,“ řekl v lednu Šmarda na prvním ze dvou letošním sjezdů sociální demokracie v Brně. Podle Šmardy byla chyba, když partneři sociální demokracie v koalici jednali proti zájmům lidí a sociální demokracie tomu nedokázala zabránit.

Michal Šmarda

Jako příklad již dříve uvedl, že ANO s ODS a SPD společně prosadily změnu daní, která zvýšila schodek o desítky miliard korun. Šlo o zrušení zdanění superhrubé mzdy, kdy ale zároveň zůstala zachována daň z příjmu pro fyzické osoby 15 procent.

Hamáček na otázku iDNES.cz, zda vidí šanci pro návrat SOCDEM do Sněmovny, odvětil: „Nejsem v pozici, abych současnému vedení sociální demokracie radil. Zvolili jiný postup jakéhosi odstřihnutí se od minulosti. Při komunikaci se tváří, že sociální demokracie v té vládě nebyla, neupozorňují ani na to, co se nám podařilo v té vládě prosadit Spíš se za to omlouvají, že jsme tam byli. Z mého pohledu to zatím efekt nemá. Já když jsem tu stranu předával, tak jsme měli 4,6 procenta, dnes jsou na třech, takže ten efekt se zatím nedostavil. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby se dostavil, ale nebudu do toho současnému vedení mluvit.“

Filip: Současná situace lidem otevírá oči

Rozhodnutí tolerovat menšinovou vládu ANO a ČSSD nelituje bývalý předseda komunistické strany Vojtěch Filip, který byl v této éře i prvním místopředsedou Sněmovny.

„S odstupem času toho nelituji, protože jsem přesvědčen, že lidé na vlastní kůži vidí, co znamená vláda ODS a pravicových stran. Připomínám, že jsme tolerovali vládu menšinovou ANO a sociální demokracie s tím, že v době, kdy jsme toleranci podepisovali, byla v podstatě půl roku ústavní krize v ČR a nebyla tady vláda s důvěrou,“ řekl iDNES.cz Filip.

Andrej Babiš a Vojtěch Filip

„Roky 2018, 2019 ukázaly, že tato vláda mnohem lépe zvládla potřeby občanů ČR, dokonce byl splácen státní dluh a přestože rozpočet byl deficitní, tak republika zaznamenala výrazný růst HDP. Větší zadlužení jsme zaznamenali až v roce 2020, to znamená při pandemické krizi covidové,“ hájí bývalou menšinovou vládu exšéf KSČM

„Musím říci, že i když byl deficitní rozpočet, tak ten deficit vyplýval z toho, že ekonomika stála, že se nevyrábělo a přesto lidé dostávali peníze. A z toho vyplýval ten vyšší dluh. Kdežto teď je vysoký dluh, mnohem vyšší než byl v době tolerance menšinové vlády a přitom ekonomika jede. Tak to je přesná ukázka toho, kdo lépe spravoval tento stát, jestli menšinová vláda s naší tolerancí nebo současná většinová vláda, která není schopna uřídit stát, zadlužuje ho a nesmírným způsobem připravuje hlubokou ekonomickou, společenskou, ale i politickou krizi, protože to, co se dnes odehrává už není otázka jenom amatérismu a neschopnosti, to je otázka absolutní ignorance potřeb lidí,“ tvrdí Filip.

Rozhodnutí tolerovat menšinovou vládu Andreje Babiše nelituje, i když KSČM vypadla ze Sněmovny.

„Víte, člověk někdy musí rozhodnout i za obrovskou cenu některé věci. Podívejte se na rakouskou komunistickou stranu, která vypadala marginální, a nejenže vyhrála v Grazu, ale teď vyhrála i v Solnohradsku regionální volby. A myslím si, že má našlápnuto na perfektní budoucnost. Já si myslím, že dobrá budoucnost čeká i KSČM. Jenom lidé musí pochopit, proč jsme to udělali a myslím si, že ta současná situace jim otevírá velmi rychle oči,“ tvrdí exšéf KSČM.

Redakce iDNES.cz chtěla požádat o reakci i současnou šéfku strany europoslankyni Kateřinu Konečnou. Ta ale do vydání textu nereagovala, nezvedala telefon.