SOCDEM se chce vrátit, dá na kampaně 100 milionů. Vsadí na Petříčka i Zaorálka

Sociální demokracie vloží do svého pokusu o návrat do nejvyšších pater politiky přes sto milionů korun. Mají SOCDEM pomoci získat voliče příští rok v eurovolbách, krajských a senátních volbách a v roce 2025 ve volbách do Sněmovny. iDNES.cz to řekl předseda strany Michal Šmarda. Na eurokandidátce by rád viděl i exministry zahraničí Tomáše Petříčka či Lubomíra Zaorálka.