Maxová chce vést kandidátku SOCDEM ve volbách do Evropského parlamentu

Europoslankyně Radka Maxová sjezdu Sociální demokracie oznámila, že má zájem vést kandidátku strany do Evropského parlamentu. Strana má podle ní kandidovat samostatně jak do europarlamentu, tak ve volbách do Poslanecké sněmovny. Maxová byla v roce 2019 zvolena za hnutí ANO, ale rozešla se s ním.