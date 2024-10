Polovina sociálních zařízení neprošla kontrolou hasičů. Porušují předpisy

V loňském a letošním roce hasiči zkontrolovali dohromady 1128 zařízení sociální péče. Byly mezi nimi domovy pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře.

Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky patřila nefunkčnost požárních dveří, jejich uzamčení či větší množství hořlavých předmětů v takzvaných chráněných únikových cestách, které slouží k bezpečné evakuaci v případě požáru. Některá zařízení také nedoložila projektovou dokumentaci ke stavbě, která by prokazovala účel užívání nebo legalitu dodatečně provedených stavebních úprav.

Častým problémem, se kterým se hasiči při kontrolách setkávali, bylo překročení kapacity zařízení.

„Chápeme, že jsou případy, kdy je nezbytně nutné umístit pacienta nebo klienta do zařízení, i když to již má naplněnou kapacitu. Nemělo by se ale jednat o déletrvající stav. A v žádném případě nelze tolerovat navýšení kapacit o desítky osob,“ uvedl generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček. Zdůraznil, že větší počet lidí, než který stanoví požárně bezpečnostní řešení, může významně komplikovat evakuaci zařízení.

Kontroly také odhalily, že 83 procent zařízení v posledních pěti letech neprovedlo požární cvičení s jednotkami požární ochrany. To sice není ze zákona povinné, ale může odhalit nedostatky při evakuaci klientů, upozorňují hasiči.

Hasiči vyjíždějí ročně k desítkám požárů v zařízeních sociální péče. Za letošek jich zatím evidují čtyřicet. V předchozích pěti letech jich bylo v průměru 53 ročně. Zemřelo při nich celkem 19 lidí. Letos zatím žádnou oběť z řad klientů zařízení sociální péče hasiči neevidují.

K rozhodnutí zaměřit kontroly na objekty pobytových sociálních služeb přispěl mimo jiné tragický požár v Domově Alzheimer v Roztokách u Prahy, kde v roce 2022 zemřeli dva klienti.