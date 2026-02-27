Český ministr podle svých slov určité omezení či zákaz podporuje. „Vzhledem k tomu, že se bavíme o silných nadnárodních společnostech, tak bych preferoval evropské řešení,“ řekl Plaga.
Kritici zákazu mimo jiné zdůrazňují, že půjde o velký zásah do soukromí osob, protože svůj věk budou muset na sociálních sítích prokazovat i ti, kterých by se zákaz netýkal. Podle Plagy jde o standardní debatu mezi tím, jak chránit děti na jedné straně, a možnými riziky na straně druhé.
„Jako ministr školství budu preferovat variantu ochránit naše děti, protože studie jednoznačně říkají, že dopaminové smyčky, dopaminová závislost je srovnatelná s drogami,“ dodal český ministr.
Dopaminové smyčky jsou cykly v mozku, kdy určité chování vede k uvolnění dopaminu, což vyvolá pocit odměny a tím se zvyšuje pravděpodobnost, že své chování člověk zopakuje.
O podobných omezeních, jako chce zavést Polsko, uvažují také vlády v Dánsku, Řecku, Francii, Španělsku a Británii. Přivedly je k tomu stále rozšířenější poznatky, že sociální sítě jsou pro děti škodlivé a mohou se na nich stát závislými.
Austrálie takový zákaz pro děti do 16 let zavedla loni v prosinci. O zákazu se debatuje právě i v Česku. Pro návrh na zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let se nedávno vyslovil premiér Andrej Babiš, přiklonil se k němu také prezident Petr Pavel.