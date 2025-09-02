Byl to vtip, řekl muž o výhrůžce, že chystá útok na vládu. Dostal podmínku

,
  9:04
Za vyhrožování teroristickým činem stanul před ostravským krajským soudem Petr Kuboš z Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku. Ten ve facebookové diskusní skupině Věznice ČR loni v říjnu ohlásil, že chystá teroristickou akci proti vládním činitelům, domů si pro něj krátce nato přijela zásahovka. Státní zastupitelství navrhovalo dvouapůlletou podmínku, soud trest potvrdil.

Pětapadesátiletý Petr Kuboš loni 23. října vpodvečer prostřednictvím mobilu vstoupil do facebookové diskusní skupiny Věznice ČR. Tam v debatě velmi nezvykle zareagoval na dotaz týkající se zdravotní péče ve věznicích.

„Uvedl, že se ‚chystá na teroristickou akci proti vládním činitelům,‘ a že se ‚ozve, až ho zavřou,‘“ stojí v obžalobě.

„Zásahovka před barákem byl šok“

Tímto výrokem podle státního zástupce veřejně vyhrožoval spácháním teroristického trestného činu. „Což u členů skupiny vyvolalo důvodnou obavu o bezpečnost ústavních činitelů České republiky.“

Obžalovaný ještě před zahájením jednání portálu iDNES.cz řekl, že nikdy neměl se zákony problémy a svou poznámku myslel jen jako vtip. „Ještě jsem tam chtěl připsat smajlíka. O to větší šok byl, když se před barákem po půlnoci objevila zásahovka. Už jsem spal,“ popsal.

Během jednání jen řekl, že si uvědomuje, co způsobil, a je mu to líto.

Krajský soud v Ostravě po asi patnáctiminutovém jednání schválil dohodu o vině a trestu, která pro Kuboše navrhuje podmíněný trest odnětí svobody v délce 2 let a 6 měsíců s odkladem na zkušební dobu 4 let. Možnosti odvolání se obě strany na místě vzdaly, rozsudek je pravomocný.

Pokud by obžalovaný se státním zastupitelstvím na dohodu nepřistoupil, případně ji neschválil soud, následovalo by hlavní líčení. V tomto případě za vyhrožování spáchání teroristického činu hrozí tři až 12 let vězení.

