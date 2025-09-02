Byl to vtip, řekl muž o výhrůžce, že chystá útok na vládu. Dostal podmínku

Pětapadesátiletý Petr Kuboš loni 23. října vpodvečer prostřednictvím mobilu vstoupil do facebookové diskusní skupiny Věznice ČR. Tam v debatě velmi nezvykle zareagoval na dotaz týkající se zdravotní péče ve věznicích.
„Uvedl, že se ‚chystá na teroristickou akci proti vládním činitelům,‘ a že se ‚ozve, až ho zavřou,‘“ stojí v obžalobě.
„Zásahovka před barákem byl šok“
Tímto výrokem podle státního zástupce veřejně vyhrožoval spácháním teroristického trestného činu. „Což u členů skupiny vyvolalo důvodnou obavu o bezpečnost ústavních činitelů České republiky.“
Obžalovaný ještě před zahájením jednání portálu iDNES.cz řekl, že nikdy neměl se zákony problémy a svou poznámku myslel jen jako vtip. „Ještě jsem tam chtěl připsat smajlíka. O to větší šok byl, když se před barákem po půlnoci objevila zásahovka. Už jsem spal,“ popsal.
Během jednání jen řekl, že si uvědomuje, co způsobil, a je mu to líto.
Krajský soud v Ostravě po asi patnáctiminutovém jednání schválil dohodu o vině a trestu, která pro Kuboše navrhuje podmíněný trest odnětí svobody v délce 2 let a 6 měsíců s odkladem na zkušební dobu 4 let. Možnosti odvolání se obě strany na místě vzdaly, rozsudek je pravomocný.
Pokud by obžalovaný se státním zastupitelstvím na dohodu nepřistoupil, případně ji neschválil soud, následovalo by hlavní líčení. V tomto případě za vyhrožování spáchání teroristického činu hrozí tři až 12 let vězení.