Požár v brněnském domově pro seniory Kociánka. Kouř vyhnal klienty na ulici

Hasiči dostali požár pod kontrolu po několika desítkách minut, zlikvidovali jej zhruba po hodině. Na místě jich zasahovalo asi pět desítek. Hořelo v elektrické rozvodně. Hasiči dostali oznámení o požáru zhruba 20 minut po osmé hodině.
Kouř se dostal i do obytné části. „Požár jsme zlikvidovali v dýchací technice pomocí přenosných hasících přístrojů. Následně jsme objekt odvětrávali, aby se klienti mohli vrátit zpět,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Výše škody zatím známa není, stejně tak příčina vzniku požáru. Na místě je vyšetřovatel, který oboje zjišťuje.
Část klientů domova se evakuovala s pomocí zaměstnanců ještě před příjezdem hasičů. Zařízení muselo opustit dohromady 24 lidí.
Druhý stupeň požárního poplachu znamená, že se zásahu účastní do deseti hasičských jednotek. Hasiči rozlišují čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.