Sociální zařízení zatím nemají sady k povinným testům na covid-19, podle Blatného by měly dorazit do konce týdne

Praha Sociální zařízení v Česku zatím nemají sady pro povinné testy na covid-19. Nařízení o plošném testování klientů a zaměstnanců v domovech pro seniory a dalších zařízeních sociálních služeb platí od středy. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl České televizi, že distribuce antigenních testů by měla začít ještě tento týden.

Testy by se u klientů i personálu měly opakovat každých pět dnů. Provádět je budou zdravotníci, někteří ale upozorňují na to, že personálu může být nedostatek. První vyšetření by se mělo uskutečnit nejpozději do sedmi dnů, tedy do příští středy.



Testy se mají do sociálních zařízení začít navážet ve čtvrtek a pátek. „To je cíl, ke kterému směřujeme,“ řekl ČT Blatný.

Testování by domovy měly zvládnout ve své režii, řada zařízení má ale o zdravotníky nouzi. Některým z nich musela v minulých dnech kvůli tomu pomáhat i armáda. Na možný nedostatek personálu upozorňují odbory i Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Také opoziční ODS vyzvala ministerstvo, aby tento problém řešilo.

Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) by se systém mohl upravit, pokud by se objevily potíže. „Teď je důležité nechat to první kolo testování proběhnout, vzít si z toho nějaké poznatky a případně na to reagovat. (...) Pár dní musíme zvládnout. Jakmile se to stabilizuje, tak si to sedne. Uděláme maximum pro to, aby to ministerstvo zdravotnictví případně doupravilo,“ řekla Maláčová.

V Praze ke středečním 15:00 neměli mnozí ředitelé domovů pro seniory informace k dovozu testů a nikdo se jich nezeptal, kolik jich potřebují. „Nemůžeme zatím nic plánovat, až testy dorazí, tak začneme testovat,“ uvedl například ředitel Domova pro seniory Bohnice Martin Benda. Lze podle něj také očekávat, že ne všichni budou chtít test podstoupit. Testy ani metodiku zatím nemají rovněž sociální ústavy v Plzeňském kraji.

V Libereckém kraji je logistika testovacích sad teprve na začátku. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) ale v krajských zařízeních od poloviny října sami své pracovníky testují. Domovy pořídily vlastní antigenní testy. „Testování bude pokračovat i dál a uvidíme, kdy k nám dorazí ty povinné testy, myslím, že víc budeme vědět v pátek,“ dodal hejtman.

Ústecký kraj očekával dodávku prvních testů ve středu, večer také obdrží dodávku respirátorů ze státních hmotných rezerv pro personál v sociálních službách na příští měsíc, které bude v pátek distribuovat. Jde o 306 950 kusů ochranných pomůcek. „Nevíme, jakým nedopatřením došlo k tomu, že tyto respirátory, ač povinnost mají všichni zaměstnanci vyjmenovaných služeb, o kterých jsem hovořila, tak první dovážka, je pouze pro pět druhů služeb,“ uvedla vedoucí krajského odboru sociálních věcí Petra Lafková.

Také v Olomouckém kraji by distribuce testů měla podle ředitele chválkovického domova Jiřího Flodera začít ve středu. „Hned na začátku epidemie jsme začali dělat odběry, personál tak máme zaškolený. Čekáme nyní na dodávku setů,“ řekla ředitelka Odborného léčebného ústavu v Pasece Zdenka Polzerová.

Ani na jižní Moravě zatím žádné krajské zařízení nedostalo bližší informace. Kdyby měli být testovaní klienti všech zařízení i pracovníci v přímé a nepřímé péči, bylo by třeba pro region skoro 14 000 testovacích sad, uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Krajské organizace mají ale nakoupené antigenní testy, které používají pro testování symptomatických klientů a zaměstnanců. K úterý měl kraj 558 pozitivních klientů napříč všemi sociálními službami a 320 pozitivních pracovníků.

Testovací materiál by po republice měla distribuovat společnost Avenier, která má síť očkovacích center, uvedl už dříve Blatný. Testování budou pak dělat zdravotníci. Odbory a asociace poskytovatelů sociálních služeb poukazují na to, že zdravotnický personál v domovech ale často chybí. Podle ministra domovy musí testování zajistit. Pokud vlastní zdravotníky nemají, mají využít své smluvní doktory.

V Česku přibývá nakažených seniorů. Jejich podíl mezi pacienty s covidem roste. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) průměrný věk nemocných s koronavirem, kteří se dostávají do nemocnic, roste. Zvedl se ze 65 na 70 let. U starších lidí mívá nákaza horší průběh, víc je také obětí. V domovech má infekci odhalit a jejímu šíření bránit plošné testování.