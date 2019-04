Sociolog: Aféry Filipa voliče komunistů neodradí, už mají dopředu jasno. Strana je ale rozštěpená

Skandál rudého šéfa Vojtěcha Filipa štěpí komunistické řady. Uvnitř strany koluje výzva „Filip není KSČM“ a její signatáři žádají odstoupení předsedy. Podle sociologa Jana Herzmanna to ale postem komunistického předsedy neotřese. "To, že existuje nějaká výzva ještě neznamená, že se podle toho bude chovat členská základna jako celek," myslí si Herzmann. Stejně tak by to nemělo zamávat ani s výsledkem voleb do Evropského parlamentu.

Filip měl v minulosti lobbovat za První chráněnou dílnu ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka u šéfa finančního úřadu v Ústí nad Labem. Horáček přitom čelí obvinění v kauze údajných manipulací s nemocničními zakázkami. Na kauzu upozornil deník Právo.

LN: Může kauza kolem předsedy Vojtěcha Filipa a ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka poškodit komunistickou stranu u voličů před volbami do Evropského parlamentu?

Myslím, že velmi málo.

LN: Jak to?

Protože pan Filip není ten, kdo by kandidoval. Komunistický elektorát není toho typu, že by se někdo na poslední chvíli rozhodl, že bude volit KSČM. Ti lidé už mají více méně dopředu jasno, že chtějí přijít a volit. Významnou osobností a tváří, kvůli které „se to bude dělat“, bude paní Konečná. Nebo stranická disciplína jako taková. Z tohoto důvodu si myslím, že to žádný zásadní vliv na výsledek KSČM v těch volbách mít nebude.

Sociolog Jan Herzmann

LN: Současná komunistická europoslankyně a jednička kandidátky Kateřina Konečná žádala straníky, aby se před volbami veřejně nehádali, neřešili to přes média, ale uvnitř strany.

To platí samozřejmě obecně. Pro každou politickou stranu je nešťastné, když v ní vzniknou nějaké rozpory poměrně těsně před volbami nebo na povrch vyplavou nějaké spory, což jsou dvě různé věci. Nemyslím si, že by se voliči KSČM, kteří se chystají k evropským volbám a je to ta aktivnější část jejich elektorátu, nechali nějak zásadněji ovlivnit, ať na tu, či onu stranu. Druhá věc je, že KSČM se pohybuje ve sférách ne příliš vysoko nad pětiprocentní hranicí. U části vedení KSČM mohou vzniknout obavy, že by je to mohlo poškodit natolik, že by pod tu hranici pěti procent mohli spadnout. V tuto chvíli mi to zatím ještě nepřipadá tak vážné. Myslím si, že stranická loajalita je tam důležitější než kauza pana Filipa.

LN: Co dělá vnitřní štěpení se stranou, když řadoví členové píší takové výzvy?

To je závažnější otázka a má opravdu strategický význam, protože KSČM není jednotná. Je rozštěpená na křídlo více levicové a více umírněnější. Osobou toho umírněnějšího křídla je právě pan Filip a dalo by se říct, že se mu zatím vždy podařilo nějakým způsobem překonat ten rozpor. Buďto usmířit na nějakou konkrétní dobu, například do voleb, ta dvě křídla, nebo to radikální křídlo porazit, to v případě sjezdu komunistů. Kdyby se měla oslabit jeho osobní pozice výrazným způsobem, tak by to mohlo vést k tomu, že uvnitř KSČM zvítězí radikální křídlo a strana se posune dále doleva.

LN: Jak by se k té situaci směrem do vlastních řad měl předseda Filip postavit

Záleží, v jaké fázi je informace o tom, co případně provedl. Jestli to byla nějaká chyba, nebo politická neobratnost, nebo dejme tomu nevhodné politické vystupování, nebo dokonce nějaký protiprávní čin. Záleží na tom, kde to na té stupnici vyhodnotí. Jednak pan Filip, jednak členská základna KSČM. To nejsem v tuto chvíli schopen posoudit. Nemyslím si, že je čas na nějaká unáhlená rozhodnutí ani na straně KSČM, ani na straně pana Filipa. Myslím si, že strana i pan Filip počkají, jak se to vyvine. To, že existuje nějaká výzva ještě neznamená, že se podle toho bude chovat členská základna jako celek.

LN: V pátek by měl předstoupit s vysvětlením před výkonný výbor KSČM.

Na výkonném výboru se ukáže, do jaké míry má podporu i za těchto okolností.