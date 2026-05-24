Pavel jednal s bavorským premiérem o lepších vztazích. Macinka to kritizoval

  18:44aktualizováno  18:44
Bavorský premiér Markus Söder (CSU) jednal na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním tématem setkání, které trvalo zhruba půl hodiny, měla být především bezpečnost. Söder po jednání uvedl, že Bavorsko a Česko dál prohloubí své vztahy a sjezd sudetských Němců označil za slavnost míru. Ministr zahraničí Petr Macinka jejich setkání zkritizoval.

foto: Markus Söder/X

Söder po jednání uvedl, že Bavorsko a Česko v posledních letech otevřely novou kapitolu spolupráce. „Budeme v ní i nadále pokračovat a prohlubovat ji,“ napsal na sociální síti X. Pokračoval, že obě země, které v minulosti ležely na okrajích bloků, nyní utváří v srdci Evropy dění.

Přeshraniční partnerství se podle Södera projevuje například v oblasti školství, vysokoškolského vzdělávání, vědy či dopravy.

„Zejména ve světě, který se neustále mění a je sužován stále novými mezinárodními krizemi a válkami, potřebujeme v Evropě jednotu,“ uvedl dále Söder. Návštěvu Hradu popsal jako završení sjezdu sudetských Němců, který „vyslal důležitý signál pro svobodu a mír v Evropě“.

Petr Pavel setkání zatím nekomentoval. V předvečer sudetoněmeckého sněmu v Brně, jemuž poskytl záštitu, vydal společné prohlášení se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, v němž vyzdvihli dobré sousedské vztahy obou zemí a přeshraniční spolupráci. Rovněž ocenili cestu usmíření, kterou oba národy urazily od útrap druhé světové války. „Věříme, že ve stejném duchu se ponesou i události v Brně,“ uvedli.

Avizované setkání českého prezidenta s bavorským premiérem kritizoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). V nedělním pořadu Poledne s Moravcem uvedl, že on sám by se setkání k takovéto příležitosti neúčastnil.

„Divím se, že do toho prezident takto vstupuje a přijme bavorského premiéra,“ řekl Macinka v poledne. Argumentoval tím, že Söder není Pavlovou váhovou kategorií. Uvedl, že premiér je spíše váhovou kategorií plzeňského hejtmana.

Vrcholný politik by podle Macinky měl svět vnímat v souvislostech a zohledňovat postavení bavorského premiéra i jeho vztahy s dalšími německými politiky. Právě tyto okolnosti podle něj možná kancelář prezidenta opomněla vzít v úvahu.

Kritiku setkání připojila i místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. „Pro takové setkání nevidím důvod,“ uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News s tím, že i samotný sudetoněmecký sjezd v Brně je chybou.

Söder v rámci své návštěvy Sudetoněmeckých dnů, které se poprvé konaly v Česku v Brně, jednal také s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL). Spolupráce Bavorska s Jihomoravským krajem byla dosud spíše spontánní, navázaná mezi firmami, a to převážně v automobilovém průmyslu. Grolich po setkání oznámil, že se nově vytvoří pracovní skupina a vytipují se vhodné obory ke spolupráci regionů.

Do skupiny budou patřit například zástupci univerzit, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici a zástupci Hospodářské komory, z bavorské strany to bude podle Grolicha podobné. „Jsou to například vesmírné technologie, výroba polovodičů, zdravotnické technologie navázané na BioPharma Hub, který se otevře na podzim pod Masarykovou univerzitou. A také obranné technologie,“ vyjmenoval okruhy spolupráce.

