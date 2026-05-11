„Chci to tu ještě jednou jasně říci, po některých debatách v Česku: Samozřejmě pojedu na Sudetoněmecký sjezd do Brna. Je to vyjádření podpory sudetským Němcům,“ uvedl Söder. Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců, kteří jsou od roku 1954 považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska.
Söder až dosud svou účast na sjezdu sudetských Němců v Brně oficiálně nepotvrdil. V únoru na tiskové konferenci po setkání s českým premiérem Andrejem Babišem v Mnichově řekl, že v Brně pravděpodobně bude. Na konci dubna svou účast na sjezdu potvrdil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt, který je rovněž člen CSU a v jehož ministerské kompetenci jsou otázky vyhnanců. Söder podle programu na webu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) pronese v neděli 24. května na sjezdu projev.
„Dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla. A týž den ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě,“ řekl. „Velmi mě to potěšilo, protože to je myslím velmi dobrý signál smíření,“ dodal bavorský premiér.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Dolní komora českého parlamentu by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční, ať budou poslanci hlasovat jakkoli.
Sudetoněmecký sjezd byl také tématem pátečních jednání českého ministra zahraničí Petra Macinky v Berlíně. Hovořil o něm se svým protějškem Johannem Wadephulem, ale například i s poslancem Spolkového sněmu a předsedou Česko-německé parlamentní skupiny Stephanem Mayerem. Mayer téma rozhovoru potvrdil, podrobnosti ale odmítl sdělit s tím, že se jednalo o rozhovor důvěrný.
Ministr Macinka v rozhovoru, který v Berlíně poskytl prestižnímu německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) uvedl, že si podle něj Dobrindt a Söder sjezd sudetských Němců v Brně neužijí. Zopakoval také kritiku na adresu předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala. Macinka v pátek v Berlíně zdůrazňoval, že podle něj česká debata o sjezdu nebude mít na česko-německé vztahy vliv.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 000 až 30 000 lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 000 až 350 000 obyvatel někdejšího Československa.
Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že SdL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.