Syn europoslankyně vydělával na dlužnících, trest za podvod soud snížil

Podstatou bylo, že na něj převedou svou nemovitost. Jejich dluhy sice vyřešil, o peníze za prodej nemovitostí však přišli. Škodu soud vyčíslil na 9,3 milionu korun.

Vrchní soud uložil muži trest souhrnný i za předchozí podvod, hrozila mu původně sazba dva roky až osm let. Soud však v kvalifikaci vypustil zločin legalizace výnosů z trestné činnosti, který je součástí podvodného jednání – proto mu byl také snížen trest.

Šojdr zároveň musí uhradit peněžitý trest 651 tisíc korun a soud mu uložil pětiletý zákaz činnosti v oblasti zprostředkování. Zároveň je povinen uhradit přes milion korun poškozeným. Část škody již uhradil, se zbývajícími nároky odkázal soud poškozené na občanskoprávní řízení.

Šojdr podle rozsudku jednal promyšleně a plánovitě. Vybíral si poškozené, kteří se nacházeli v tíživé osobní i zdravotní situaci, a nabídl jim vyřešení jejich finanční situace. Přesvědčil je, aby podepsali kupní smlouvu na prodej nemovitostí s tím, že půjde o přechodnou dobu a lidé si je budou moci následně převést na sebe zdarma zpět, což se nestalo.

Sjednal přitom kupce, bílé koně, aby tyto nemovitosti koupili. Ti za to dostali provizi ve výši mezi dvaceti a třiceti tisíci korun. Šojdr vzápětí zprostředkoval falešným kupcům uzavření úvěrové smlouvy a připravil kupní smlouvy, do kterých uvedl, že část kupní ceny dostali prodávající před podpisem smlouvy, ačkoliv to nebyla pravda.

Zajistil z této částky úhradu jejich dluhů, zbývající částka však místo na účty prodávajících šla na účty, kterými disponoval obžalovaný. Peníze z nich poté vybral. Poškození ve svém bytě mohli zůstat, z jejich nájmů byl hrazen hypoteční úvěr. Nikde však nebyl garantován zpětný převod nemovitostí, doplnil soud.