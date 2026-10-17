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Sokol dostane zpět pět milionů z peněz, o které přišel kvůli podvodu zaměstnankyně

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  10:18aktualizováno  10:18
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ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

České obci sokolské policie vrátí pět milionů korun, o které přišla v souvislosti s podvodem, při němž bývalá zaměstnankyně připravila organizaci o desítky milionů korun, a které policie zajistila ženě na účtech. Serveru iROZHLAS.cz to řekli policejní mluvčí Jan Daněk a starosta České obce sokolské Martin Chlumský.

Podle Daňka policie na začátku října postupně zamítla všechny stížnosti, které sokolové v rámci vyšetřování kauzy podali. „Nyní tedy policejnímu orgánu již nic nebrání, aby mohl finanční prostředky vydat. Usnesení o jejich vydání bylo již vyhotoveno,“ uvedl Daněk.

Sokolové nedávno dopisem vyzvali pražské kriminalisty, aby vydali více než osm milionů korun. O zbylých třech milionech policie ještě rozhoduje, uvedl server.

Bývalá zaměstnankyně Sokola Eliška Colding podle policie podvedla organizaci i banku a Sokol připravila údajně o 46 milionů korun. Poté, co případ vyšel najevo, spáchala pracovnice v sídle Sokola sebevraždu.

Server připomněl, že policie po ní pak zajistila luxusní kabelky, oblečení, šperky a přes osm milionů korun a vše dala do úschovy Obvodního soudu pro Prahu 3. Právě o tuto pozůstalost Sokol usiluje, aby tak snížil vzniklou škodu.

V březnu 2024 kvůli kauze rezignovala tehdejší starostka České obce sokolské Hana Moučková a o měsíc později odstoupil také někdejší jednatel Sokola Josef Těšitel. Sokolové oznámili, že právě po Moučkové a Těšiteli budou škodu vymáhat. Starosta Chlumský serveru řekl, že organizace chystá civilní žalobu.

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