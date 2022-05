„Šlápnul jsem jí na obličej.“ Zfetovaný muž kvůli penězům brutálně napadl vlastní babičku

Obžalovaný jednatřicetiletý Michael H. šel navštívit babičku do domu s pečovatelskou službou na Sokolovsku 30. srpna loňského roku v pět hodin ráno. Chtěl, aby mu půjčila tisíc korun. Žena mu je ale odmítla dát s tím, že potřebuje zaplatit obědy.

„Obžalovaný nejprve poškozené vulgárně nadával, poté ji škrtil, dusil hadrem a následně ji povalit na zem, kde ji nejméně dvakrát dupnul nohou do obličejové části, čímž ji způsobil mnohačetné krevní výrony, zlomeniny a další zranění v oblasti obličeje a hlavy,“ popsal incident státní zástupce.

Muž pak podle něj vzal příbuzné z peněženky 2 500 korun a dalších 200 korun v kovových mincích, které ležely na stolku. Bezmocnou babičku nechal ležet na zemi a odešel pryč. Zraněná žena pak zavolala synovi, otci obžalovaného, který pak za ní přijel a přivolal záchrannou službu. Seniorka byla následně hospitalizována v Sokolovské nemocnici.

Michael H. dnes u soudu popisoval, že byl do dvou do rána na diskotéce, kde vypil pár piv a panáků tvrdého alkoholu a někdo mu nabídl „jakousi bílou čáru“, která byla na stole. „Asi to byl perník. Všichni si to dali, tak já taky,“ vyprávěl. Pak prý šel domů, ale protože neměl klíče, rozhodl se jít za babičkou.

Nedokážu to pochopit, řekl otec

„Chtěl jsem po ní nějakou drobnou na autobus do práce. Padesát nebo stovku,“ pokračoval Michael H. Pak prý si k babičce sednul na postel a uhodil ji. S jistotou ale nedokázal popsat, kolikrát, kam přesně nebo kolikrát na ni šlápl.

„Pak vstala, strčil jsem do ní, ona spadla a bouchla se hlavou o peřiňák. Pak spadla na zem. Šlápnul jsem jí na obličej,“ popisoval nejistě muž, který po napadení zavolal svému otci. Ten mu řekl, ať se jde přiznat na policii.

Na otázku soudkyně, proč to své babičce udělal, Michael jen pokrčil rameny. „Babičce jsem poslal do nemocnice květiny a přes rodinu, která ji šla navštívit, jsem jí vzkázal, že mi to mrzí,“ řekl obžalovaný.

U soudu vypovídal jeho otec, jak Michael babičce chodil nakupovat a pomáhal jí. „O víkendech jsem si mámu brával domů a Michael jí pomáhal. Tohle nedokážu pochopit. Nikdy mi neřekla, že by se jí ztratily peníze. Ona ho měla ráda,“ řekl před soudem muž, který přiznal, že jeho syn měl v minulosti problémy s drogami. Žena zemřela později na selhání srdce.