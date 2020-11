‚Somálští piráti.‘ ODS na Praze 8 se obula do daňových návrhů Pirátů, prý chtějí okrádat lidi

PRAHA Buňka ODS na Praze 8 se v pátek pořádně opřela do Pirátů. Ty totiž na svém facebookovém profilu označila za „somálské piráty“, kteří se snaží okrádat lidi. Důvodem útoku ze strany ODS jsou daňové návrhy Pirátů, které prý mají vést k tomu, že občané přijdou o peníze. Piráti se brání s tím, že pro daňový balíček nakonec ani sami ve sněmovně nehlasovali.

Na půdě sněmovny i Senátu se v posledních dnech řeší především daňový balíček, který minulý pátek poslanci schválili. Je v něm kromě zrušení superhrubé mzdy, které výrazně podporovala ODS, i návrh na zvýšení slevy na poplatníka z pera Mikuláše Ferjenčíka.

Pirátům na jedné straně se nelíbí zrušení superhrubé mzdy. Předmětem diskusí je, jak velká by měla být snížená sazba daně z příjmů fyzických osob, zda sněmovnou schválených 15 procent, nebo 19 procent, které chce ČSSD, či „něco mezi“. ODS v úterý navrhla možnost snížení jen na 16 procent, Piráti by podle Ferjenčíka šli na 17 procent při zvýšení slevy na poplatníka o 4000 na 28 800 korun. Ferjenčík zároveň přišel s návrhem, který by dopadl například na podnikatele, již léta budovali svoji firmu a nyní se rozhodli ji prodat. Stát by jim většinu utržené částky zdanil sazbou 23 procent.

Jenže návrh na zvýšení slevy na poplatníka se zase nelíbí hnutí ANO ani ODS. Podle předsedy vlády Andreje Babiše je Ferjenčíkův návrh duplicitní a zbytečně bude zatěžovat státní rozpočet. ODS přitom podpořila návrh Andreje Babiše, v němž byla i pirátská sleva na poplatníka, zatímco samotní Piráti pro návrh nehlasovali.

Nyní však buňka ODS na Praze 8 vytvořila koláž, kterou útočí na daňové návrhy Pirátů. Ti se podle místní frakce ODS mají snažit okrádat lidi.

K daňovým návrhům Pirátů tady máme jednoduchou grafiku. EDIT: jsme rádi, že se Pirátům v diskusi nelíbí, když jsou přirovnáni k pirátům. Třeba je to donutí k zamyšlení, že zvyšovat daně je špatně :) Zveřejnil(a) ODS Praha 8 dne Čtvrtek 26. listopadu 2020

„K daňovým návrhům Pirátů tady máme jednoduchou grafiku. Jsme rádi, že se Pirátům v diskusi (pod příspěvkem na FB - pozn. red.) nelíbí, když jsou přirovnáni k pirátům. Třeba je to donutí k zamyšlení, že zvyšovat daně je špatně,“ napsala ODS Praha 8 na svůj profil.

Ke koláži se pro Lidovky.cz prostřednictvím tiskové mluvčí vyjádřil i předseda ODS Petr Fiala. „Vámi zmiňovanou koláž jsem neviděl. Ve světle posledních událostí, například návrhu Mikuláše Ferjenčíka na 23% zdanění firem, které se jejich majitelé po letech usilovné práce rozhodli prodat, jsou ale daňové návrhy Pirátů nepochopitelné a nezodpovědné,“ vzkázal pro Lidovky.cz Fiala. „Ekonomickou logiku to nemá, nespravedlivě se zdaňují ti, kteří už své peníze zdanili,“ šéf ODS.

Ke koláži, která má Piráty zesměšnit, se už na svém profilu vyjádřil místopředseda Pirátů Radek Holomčík.

Tak si to shrneme: 1. Piráti v rámci snah o zjednodušení daňového systému navrhnou zrušení konkrétní daňové výjimky a... Zveřejnil(a) Radek Holomčík dne Čtvrtek 26. listopadu 2020

„Tak si to shrneme: Piráti v rámci snah o zjednodušení daňového systému navrhnou zrušení konkrétní daňové výjimky a nastaví výslednou daň na 15 %. ODS zvedne ruku pro návrh poslance Andreje Babiše, který Piráty navrhovanou daň zvedne z 15 na 23 % (na rozdíl od Pirátů, kteří to nepodpořili),“ napsal Holomčík. „Následně ODS, v podivné koalici s ANO, SPD, KSČM a Trikolórou zvedne ruku pro daňový balíček, který obsahuje i zmiňovaný pirátský návrh, čímž tuto daň uvedou v život (na rozdíl od Pirátů, kteří to nepodpořili). A pak ODS tvrdí, že chrání váš majetek před Piráty,“ napsal Holomčík.

„Českou sodu už nemá smysl točit, protože tohle by nevymyslel ani Petr Čtvrtníček. V rámci téhož balíčku nám prošel návrh na zvýšení slevy na poplatníka, která sníží daně o cca 10 000 korun ročně téměř každému člověku, co pracuje. Tolik k hloupým výkřikům o komunistech,“ napsal Holomčík.