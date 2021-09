U rezervace Soos vykolejil turistický vláček, dvě děti skončily v nemocnici

„V sobotu kolem poledne došlo v malé obci na Chebsku při jízdě vyhlídkového vláčku k vykolejení vagónu, který se měl převrátit a zranit dvě nezletilé osoby,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Kateřina Krejčí.

Jedno dítě bylo letecky transportováno do nemocnice v Plzni, druhé sanitkou do nemocnice v Chebu. V okamžiku nehody to vypadalo, že na místě bude více zraněných.

„Vyhlásili jsme druhý stupeň poplachu a aktivovali i leteckou záchrannou službu, ale posádka, která na místo dorazila jako první, rozsah nehody upřesnila,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Radek Hes.

Přesnou příčinu a okolnosti nehody vyšetřují kriminalisté. „Ve věci budou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti,“ dodala Krejčí.