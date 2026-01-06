„Pokud chcete něco měnit v naší zemi, tak musíte být ve vládě a ve Sněmovně, tam jsou ty zákony, tam se to rozhoduje,“ vysvětlil Babiš hlavní důvod, proč se příštího souboje o Hrad nezúčastní.
Babišova vláda ANO, SPD a Motoristů sobě, která se opírá o 108 hlasů v dolní komoře parlamentu a kterou prezident Pavel jmenoval v prosinci, příští týden požádá Sněmovnu o důvěru.
Premiér a předseda ANO se vrátil k poslední prezidentské volbě, v níž ho ve druhém kole porazil Petr Pavel. „Víte, to byla taková zkouška, a když nám to Stropnický odmítl (exministr zahraničí Martin Stropnický – pozn. redakce) na poslední chvíli, tak jsme si řekli, kdo z nás by mohl postoupit do druhého kola. A i když jsem tu kampaň celkem podělal, tak jsem dostal 2,4 milionu hlasů. To není špatné,“ řekl Babiš.
Pavel dostal 3 359 151 hlasů, což znamenalo výsledek 58,32 procenta, Babiše volilo 2 400 046 lidí, tedy 41,67 procenta voličů.
„Prezident je samozřejmě velice důležitý. Tak pokud máte nějaké tipy, tak za dva roky se ozvěte. Někoho navrhnete a uvidíte, koho si lidi zase zvolí,“ uzavřel Babiš.
Prezident Pavel, který je za polovinou svého mandátu, zatím neřekl, zda bude post obhajovat. Podle politologů, které iDNES.cz oslovil, je to ale více než pravděpodobné.
„Myslím si, že už ho to, lidově řečeno, začalo bavit, začíná se v tom trošku nacházet a stejně už dělá nevyřčenou kampaň,“ řekl o Pavlovi politolog Jan Kubáček, který přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
„Jako nejpravděpodobnější variantu vidím, že obhajovat bude,“ uvedl také politolog Pavel Šaradín, který působí především na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Je mnoho věcí, které budou formovat mé rozhodnutí, řekl Pavel k druhé kandidatuře
Pavel v polovině prosince v pořadu Zeptejte se prezidenta prohlásil: „Musím říci, že jsem nikdy neřekl jednoznačně, že nebudu kandidovat, že je mnoho věcí, které budou formovat moje rozhodnutí a je možná ještě předčasné o tom mluvit. Bude to samozřejmě nejenom zdravotní situace moje, mojí rodiny, která je důležitá pro to, abych takovouhle funkci vůbec mohl vykonávat, ale bude důležité, i jaká bude situace v naší zemi.“
„Může se stát, že do té doby se přihlásí někteří kandidáti, které bych třeba i sám rád volil a viděl ve funkci prezidenta, a pak nebudu cítit potřebu kandidovat znovu. Může být ale také situace opačná,“ nechal Pavel otázku své další kandidatury na Hrad otevřenou.