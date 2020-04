Současné sucho v ČR je horší než v minulých dvou letech. Ohrožena je zemědělská půda i lesní porosty

Praha Aktuální stav sucha na území České republiky je horší, než tomu bylo v polovině dubna v letech 2019 a 2018. Pokud by se nedostatek vody dále prohluboval, mělo by to negativní dopad na zemědělskou výrobu.

Vyplývá to z analýzy, kterou v neděli zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle ní jsou velmi nízké průtoky v řekách, málo vody také zůstává ve sněhové pokrývce na horách.

Co po kůrovci? V obří hale ‚hibernuje‘ 800 tisíc sazenic stromů, mají obnovit české lesy „V letošním roce oproti předchozím rokům je zasažena většina území malým až středním deficitem srážek za šest měsíců, který dobře vypovídá o nedostatku vody v orniční vrstvě především pro volně rostoucí rostliny a zemědělské plodiny,“ uvedli meteorologové. Za období 24 měsíců je pak deficit srážek vysoký a v severních Čechách dokonce extrémní. Podle ČHMÚ to znamená nedostatek vody pro stromy a lesní porosty. Lze proto čekat, že se plochy porostů zasažených suchem budou zvětšovat, v některých oblastech budou stromy usychat. Posledních pět let bylo nejteplejších v historii, uvedla WMO. I další dopady klimatických změn jsou více citelné Průtoky na většině sledovaných řek v ČR jsou na podprůměrných až výrazně podprůměrných hodnotách. Nejčastěji se pohybují okolo 15 až 50 procent dlouhodobého dubnového průměru. Na některých horských tocích je situace kvůli odtávání sněhu lepší a průtoky jsou asi na 50 až 90 procentech. Zásoby vody ve sněhu byly minulý rok zhruba trojnásobné „Při srovnání aktuálních denních průtokových hodnot s dlouhodobými historickými údaji pro daný den, byly nejblíže minimům ojediněle hodnoty na přítocích středního Labe, Lužnice, Kamenice, Jevišovky, dolní Jihlavy, Romže a dolní Moravy,“ uvedli meteorologové. Sucho je hlavní projev klimatických změn v Česku. Musíme hledat způsoby, jak vodu v krajině udržet, míní Brabec Zásoby vody ve sněhové pokrývce byly loni v dubnu zhruba trojnásobné proti letošnímu roku. Na začátku tohoto týdne bylo na území ČR ve sněhové pokrývce odhadem 95 milionů metrů krychlových vody, loni to bylo asi 260 milionů. Na hřebenech Krkonoš leželo v pondělí od 20 do 120 centimetrů sněhu, v Jizerských horách byla pouze nesouvislá pokrývka, na Šumavě deset až 70 centimetrů, v Orlických a Krušných horách již sníh roztál. Na hřebenech Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku leží kolem deseti až 60 centimetrů a v Beskydech byla také již jen nesouvislá pokrývka. Lodě v areálu Žluté plovárny na Malé Skále na Jablonecku, kde se 16. dubna 2020 pro vodáky tradičně odemykala řeka Jizera. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru bylo tentokrát odemykání bez diváků. Areál zatím může návštěvníkům poskytovat jen omezené služby, Jizeru je ale možné sjíždět. Jizera K pondělnímu ránu bylo v Krkonoších nejvíce sněhu naměřeno na Růženčině zahrádce, a to 102 centimetrů, na Šumavě na Březníku 70 centimetrů, na Plechém 65 centimetrů a v Hrubém Jeseníku na Šeráku 12 centimetrů. Podle dlouhodobého výhledu počasí ČHMÚ by měly být nadcházející čtyři týdny srážkově slabě podprůměrné. „První týden očekáváme velmi suchý a srážky se pravděpodobně vyskytnou až v závěru týdne. V následujících týdnech se předpokládá mírné přibývání srážek, ale s týdenními úhrny nejpravděpodobněji v intervalech normálních hodnot,“ dodali meteorologové. Průměrný úhrn srážek od 20. dubna do 17. května je v ČR dlouhodobě 54 milimetrů.