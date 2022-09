Dnešek je pro mě osobní výhra, řekl před soudem Andrej Babiš mladší

Soud se ještě před výpovědí svědků vrátil ke čtvrtku, kdy svědkyně Eva Filipová po své výpovědi řekla médiím, že může být Andrej Babiš rád, že toho u soudu neřekla víc. Filipová v době podání žádosti o dotace pracovala jako středočeská úřednice a kontrolovala realizaci projektu Čapí hnízdo.

Soudce Jan Šott proto předvolal před soud v sále přítomnou novinářku Deníku N Zdislavu Pokornou, která s Filipovou mluvila ve čtvrtek po konci líčení. Ta potvrdila, že Filipová daná slova řekla.

Soudce Jan Šott proto oznámil, že Filipovou bude muset ještě jednou předvolat. „Pokud svědkové hodlají pořádat tiskové konference na chodbě, musí počítat s tím, že budou znovu předvoláni,“ uvedl Šott.

U soudu jsou ve čtvrtek přítomni tři svědci. Andrej Babiš mladší bude vypovídat jako poslední, protože se očekává, že jeho výpověď bude nejdelší. Jako první tak mluví Eva Kmentová, která spravovala pojištění firem Andreje Babiše.

Svědkyně Kmentová soudu sdělila, že je v některých skutečnostech z minulosti vázána zákonem o pojišťovnictví mlčenlivostí. Šott následně vyhlásil přestávku 10 minut, aby se soudci poradili.

Po přestávce soudce oslovila Marie Síbová, která v sále seděla v lavicích pro veřejnost. „Jako zástupce veřejnosti o přestávce údajně zaslechla důležitou informaci o výpovědi novinářky Zdislavy Pokorné,“ ozřejmil soudce Šott situaci. Ženu předvolá jako svědkyni po konci výpovědi pojišťovnice Kmentové.

Novinářka Deníku N Pokorná dříve soudu sdělila, že nahrávku rozhovoru se svědkyní Filipovou nemá. Zástupkyně veřejnosti ji však o přestávce slyšela, jak kolegovi říká, že nahrávku má. „Prý by to bylo na dlouho a ta nahrávka je klíčová,“ uvedla divačka Síbová, která ji o přestávce údajně slyšela. Soud proto opět předvolal novinářku Pokornou.

„Kolegovi jsem pouze říkala, že ze včerejšího dne mám mnoho nahrávek. Ten den jsem nahrávala spoustu reakcí a myslela jsem si, že na některých může být paní Filipová. Pak jsem si to však kontrolovala a není tomu tak,“ doplnila Pokorná. Soudci Šottovi to stačilo. „Bude nutné znovu předvolat svědkyni Filipovou,“ doplnil.

Po výpovědi Pokorné přišla řada na Andreje Babiše mladšího. Soudce Šott se ho na úvod ptal, zda zná obžalovanou Janu Nagyovou. „Vůbec ji neznám,“ uvedl. Šott se ho dále ptal, kde v letech 2007 až 2010 bydlel. „Ve Spojených státech. Studoval jsem tam na dopravního pilota. Do Česka jsem se vracel jen na Vánoce,“ uvedl Babiš mladší.

Soudce se dále Babiše mladšího ptal, zda ví, komu patří společnost Agrofert. „V novinách jsem četl, že to převedl (otec) na někoho jiného. Přesnou strukturu neznám,“ doplnil.

Soudce se také ptal na vztah jeho otce k Čapímu hnízdu. „V areálu má vyhrazenou celou budovu, kam občas jezdí na víkend. Je to tam celé vyhrazené pro něj a jeho blízké,“ uvedl Babiš mladší. „Osobně jsem tam byl hodněkrát. Poprvé mě tam vzal otec, když to ještě byla zřícenina. Vzal mě tam, protože mi to chtěl ukázat. Říkal, že to kupuje,“ doplnil.

Akcie jsem nepodepsal, nějakou smlouvu ano

„Viděl jste se s otcem?“ ptala se Babiše mladšího před zahájením líčení jedna novinářka. „V žádném případě,“ odpověděl.

„Akcie jsem nepodepsal, ale podepsal jsem nějakou smlouvu,“ řekl na otázku, zda zopakuje, že převod akcií nepodepsal. Babiš mladší také uvedl, že je u soudu rozhodnutý opakovat to, „co říkal poslední dva roky“.

„Udělal ze mě blázna, udělal ze mě tolik věcí. Jak vidíte, jsem v dobrém rozpoložení. Takto budu i před soudcem. Jestli se panu Bartončíkovi (jeden z advokátů Andreje Babiše, pozn. red.) podaří vyvést mě ze síně nějakou blbostí o psychiatrii, tak pro mě je dnešek výhra, protože jsem tady a obhajuji se,“ řekl Babiš mladší před vstupem do soudní síně.

Syn expremiéra a šéfa hnutí ANO Andrej Babiš mladší nejprve soudu sdělil, že se k výpovědi nedostaví, protože je ve Švýcarsku, kde dlouhodobě žije. Soudce Šott však ve středu oznámil, že Babiš mladší své stanovisko přehodnotil a k soudu v pátek osobně dorazí. Vypovídat bude o pravosti podpisu na smlouvě k nabytí čtyř akcií společnosti Farma Čapí hnízdo. Babiš mladší již dříve při policejní výpovědi svůj podpis zpochybnil a řekl, že jeho otec z něj udělal „bílého koně“.

Na žádost státního zástupce tak v úterý před soudem vypovídal expert na písmoznalectví Aleš Čulík, který měl původ podpisu objasnit. K jednoznačným závěrům však znalec nedospěl, a to kvůli nedostatku srovnávacích podpisů Andreje Babiše mladšího z doby, kdy k podpisu smlouvy mělo dojít.

Advokáti expremiéra v reakci na oznámení páteční účasti Babiše mladšího soud požádali, aby provedl znalecký posudek zdravotního stavu Babišova syna a tudíž zhodnotil jeho způsobilost vypovídat. Soudce však žádost zamítl jako nedůvodnou.

Andrej Babiš poté uvedl, že se svědecké výpovědi syna nezúčastní, protože by to na něj mohlo mít negativní vliv. Soudu předal omluvenku. Další členové Babišovy rodiny, kteří v kauze také figurovali, měli vypovídat během středečního jednání. Využili však svého práva nevypovídat.

Podle obžaloby Babiš starší v roce 2008 vytvořil podmínky, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky. Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert.

Úspěšnou žádost o padesátimilionovou dotaci na stavbu kongresového areálu pak v únoru podala místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová.

Vyplacením dotace vznikla podle obžaloby Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy škoda 50 milionů korun, z čehož 42,5 milionu bylo poskytnuto z Evropského fondu regionálního rozvoje a po 3,75 milionu korun pocházelo ze státního rozpočtu a z rozpočtu Středočeského kraje. Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba z holdingu Agrofert, která spornou dotaci v roce 2018 vrátila státu. Babiš vlastnil Agrofert do února 2017, poté jej vložil do svěřenských fondů.

Žalobce podle dřívějších informací navrhuje pro expremiéra tříletou podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, pro Nagyovou pak žádá stejný podmíněný trest, zaplatit by měla půl milionu korun. Babiš i Nagyová od začátku vinu odmítají.