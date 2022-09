„Ať si Blažek zamete před vlastním prahem.“ Chvilkaři přivezli před soud klec pro Babiše, ministr to kritizuje

Chvilkaři přistavili před soudní budovu pojízdnou klec, která má symbolizovat vězení pro Andreje Babiše. Čin odsoudil na Twitteru ministr spravedlnosti Pavel Blažek. „Dnešní ‚demonstrace‘ před soudem vypovídá málo o Andreji Babišovi, avšak mnohé o jejích organizátorech. I politik má právo na nerušené soudní řízení. Vážení soudci, suďte prosím podle zákonné, nikoli ‚lidové‘ či internetové spravedlnosti!“ uvedl.

Již v pátek se postavil proti tomu, aby „nějaké nátlakové skupiny demonstrovaly před soudy“. Nemají tam podle něho co dělat, protože takové akce mohou ovlivnit soudní řízení.

„Pan ministr by si měl zamést před vlastním prahem a nebýt ve střetu zájmů,“ uvedla na dotaz serveru Lidovky.cz mluvčí spolku Hana Strašáková. Blažek by podle ní měl ze své funkce odstoupit. Milion chvilek se prý snaží problémům předcházet.

„Ctíme rozhodnutí soudu a presumpci neviny,“ doplnila Strašáková, která se akce před soudem zúčastnila. Akce má podle ní upozornit na bizarní situaci, kdy člověk, který je zatěžkán obviněními, uvažuje o tom, že by kandidoval na prezidenta ČR. „Kdyby se stal prezidentem, získal by prezidentskou imunitu a ta by se mu v situaci, kdy stojí před soudem, určitě hodila,“ doplnila s tím, že osoba bývalého premiéra českou společnost rozděluje, nikoliv spojuje.

Takzvaná vězeňská kancelář prezidenta Babiše, kterou mu členové spolku připravili, má podobu pojízdné klece. Uvnitř je kavalec, stolek s židlí a toaleta. Interiér zdobí Babišovy fotografie s popiskem „prezident republiky“ a fotografie některých členů jeho vlády. Na zdi je rovněž pověšena skříňka, která je pootevřená a je v ní vidět chléb značky Penam. Firma Penam je z holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů.

„Babišova prezidentská kancelář“ podle mluvčí objede Českou republiku, zastaví se například v Lánech, a taktéž zavítá na „první zahraniční návštěvu“ na Slovensko.

Ačkoliv se předpokládal enormní zájem veřejnosti a soud se kvůli tomu koná v síni 101, největším prostoru budovy ve Spálené ulici, některá místa zůstala neobsazena. Kapacita je omezena na 116 míst i s balkonem. Lidé jsou dovnitř vpouštěni na základě vstupenek, které se každý den rozdávají před síní – přednost dostanou vždy ti nejrychlejší. Předseda soudního senátu Jan Šott podle očekávání nedovolil médiím vizuální nahrávání líčení.

Jednání v síni přerušil pouze jedenkrát muž z řad veřejnosti, který po skončení obhajoby prvního z Babišových advokátů začal tleskat a následně zakřičel, že jeho gesto bylo projevem „soudu lidu“. Soudce Šott muže okamžitě vykázal ze všech dnů líčení. Při příchodu expremiéra do síně před začátkem líčení někdo z publika pro změnu křičel: „Bureši, dnes nadešel tvůj soudný den.“