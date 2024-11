Za zapálení baru dostal 18 let vězení. Je mi líto vaší bolesti, napsal muž zraněné

Za pokus o vraždu a obecné ohrožení Petrovi hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Soud ho dnes poslal do věznice se zvýšenou ostrahou. Pojišťovnám musí Petr zaplatit 1,9 milionu korun. Rozsudek není pravomocný.

Motivem jeho činu byla podle spisu snaha získat zpět 500 korun za to, že ho jeden z hostů baru Černý panter podvedl, když mu místo pervitinu prodal bílý prášek.

Obžalovaný se doznal jen částečně. Před soudem sice přiznal, že do baru Black Panther přinesl kanystr s benzinem, ale popírá úmysl založit požár.

Osmnáctileté vězení pro Petra žádala státní zástupkyně Iva Plšková, obhájce navrhoval trest při spodní hranici sazby, což je 15 let. V úterní závěrečné řeči žalobkyně uvedla, že muž nejednal v náhlém hnutí mysli, ale s rozmyslem. „Věděl, že ho (kanystr s benzinem) použije,“ řekla.

Podle obžaloby si Petr přinesl plastový kanystr, zapálil jej a hodil mezi hosty se slovy: „Všichni tady chcípnete“. Do nemocnic záchranáři převezli patnáct zraněných, stav sedmi označili za vážný, u jednoho byla nutná resuscitace.

Jedna z poškozených dnes u soudu novinářům ukázala dopis, který od obžalovaného obdržela. „Přijměte, prosím mou hlubokou omluvu za veškerá zranění a zdravotní komplikace, které Vám byla způsobena 29. 1. 2024 požárem v Černém panterovi,“ píše se v úvodu.

Závěrem obžalovaný dodává, že ženě ublížit nechtěl. „Není dne kdy bych nepřemýšel nad tím proč se to stalo.“

Z úterní výpovědi obžalovaného vyplynulo, že do baru přišel 29. ledna během večera celkem čtyřikrát. Poprvé, když si kupoval od jednoho hosta falešný pervitin za 500 korun, podruhé pak chtěl získal zpět své peníze, což se mu však nepovedlo.

Při třetí návštěvě si před barem dle svých slov všiml prázdného kanystru, do kterého natankoval benzin. Když se s ním následně opět vrátil, podle hostů baru jej zapálil a odhodil mezi ně. „Bylo vidět, že ho to baví. A řekl ‚teď tady chcípnete‘,“ citoval jeden z hostů baru.

Obžalovaný odmítá, že něco takového plánoval. „Popírá, že by kanystr s benzinem zapálil, a popírá, že by vykřikoval, jak bylo uvedeno v obžalobě: Všichni zde chcípněte. Neboť svědci, kteří stáli metr od něho, když se to stalo, vypověděli, že nic takového neříkal,“ uvedl obhájce Radko Stránský.

„Uvědomuji si, jaká strašná věc se stala. Je mi to líto. Nesouhlasím ale s tím, že jsem se šel pomstít nebo někoho zavraždit. Chtěl jsem peníze zpátky. V tu chvíli jsem myslel, že když vezmu kanystr, je to dobrý nápad. Teď vím, že ne,“ řekl Kamil Petr u soudu.