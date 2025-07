BonFood provozující internetový obchod s mraženými rybami a hovězím masem a další dvě společnosti na ni navázané jsou od loňska v úpadku. Přihlášených pohledávek je na 900, společnosti v době úpadku dlužily přes 300 milionů korun.

O novém osmiletém reorganizačním plánu, který dává šanci, aby nezajištění věřitelé dostali zpět 25 procent pohledávek, rozhodl krajský soud v Hradci Králové na základě hlasování věřitelů. „Jsme přesvědčeni, že náš reoplán je poctivý, reálný a realizovatelný. Kdybychom to tak vnímali u předchozího plánu, tak bychom ho neměnili,“ řekl Melničuk.

V dřív schváleném reorganizačním plánu dlužník sliboval, že majitelé dluhopisů se stanou akcionáři nové společnosti BonFood Holding. Nový plán už s tím nepočítá. I proto jeden z věřitelů navrhoval zrušit reorganizaci a poslat společnost do konkurzu, což soud zamítl.

To, že by se pohledávky změnily v akcie společnosti, která ještě neprokázala žádnou ekonomickou úspěšnost, by podle Melničuka pro věřitele výhodné nebylo. Nebylo přesně stanoveno, jakou hodnotu budou akcie mít a zda se jejich majitelé dočkají dividend. Finanční plán slibovat do šesti let zisk 123 milionů korun, naplňovat se ho ale nedařilo.

„Přičemž první rok toho reorganizačního plánu byl rok 2024, kdy se měl generovat zisk sedm milionů a oni udělali ztrátu 48 milionů,“ řekl Melničuk. Původní plán byl připravený ještě před jeho příchodem do firmy.

Nový plán počítá s tím, že věřitelé dostanou zpět asi 90 milionů korun. V částce jsou zahrnuté i dluhy, jejich věřitelé mají ze zákona nárok na úhradu stoprocentní výše. Týká se to i pohledávek, který vznikly po zahájení insolvenčního řízení.

Cestou z dluhů má být podle plánu co největší prodej. I proto chce firma přes partnera své zboží prodávat v pražském bistru. Otevřít by se mělo ještě letos.

Společnost BonFood vnikla v roce 2013. Osobou Pavla Domkáře byla spojená se společnostmi Radinov a. s., která jako farma produkuje hovězí maso, a se zpracovatelskou firmou Frigoservis s. r. o. BonFood zajišťuje prodej.

Podle zveřejněné účetní závěrky byla loni BonFood ve ztrátě asi 23 milionů korun. Ztrátové bylo v minulosti i hospodaření dalších dvou firem. Všechny tři firmy byly podle Melničuka v posledních čtyřech letech ve ztrátě okolo 170 milionů korun.