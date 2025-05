„Pro výjimečný trest nejsou splněny podmínky, resocializace obžalovaného není vyloučená, naopak. Pro společnost není nebezpečný. Bylo to naprosto nepochopitelné vybočení a exces z jeho života,“ zdůvodnil výši trestu soudce Dušan Beránek.

Zároveň však upozornil, že Štěpán svou oběť usmrtil s rozmyslem a spáchal tento čin zvlášť trýznivým způsobem. „Čin nevybočuje z podobně páchaných trestných činů, byť se to před příbuznými říká velmi těžce. Čin byl bestiální, proto našel svou právní kvalifikaci ve zločinu vraždy,“ podotkl soudce.

Rozsudek není pravomocný. Žalobkyně i odsouzený Štěpán s advokátem si ponechali lhůtu na odvolání.

Obviněný student střední školy z okresu Žďár nad Sázavou, který nemá trestní minulost, loni v říjnu přicestoval s přáteli do Brna popíjet. V jednom z barů se seznámil s dvaatřicetiletým mužem, který mladíka pozval do svého bytu v ulici Hrnčířská. Druhý den ráno student podle spisu svého hostitele brutálně zavraždil.

„Seznámili se v nočním podniku, poté šli do bytu poškozeného. V bytě se mazlili, proběhl pokus o anální sex, následně pokračoval orální sex. S ním ale obviněný Daniel Štěpán nesouhlasil. (Poškozený) s tím tedy přestal a šli spát. Ráno se Daniel Štěpán cítil špatně a chtěl si s (poškozeným) homosexuální aktivity vyříkat,“ přečetla státní zástupkyně Eva Žďárská z obžaloby.

„Štěpán šel do kuchyně, kde vzal stříbrný nůž o délce 35 centimetrů. Přešel do obýváku, kde spal poškozený. Tam vykřikl ‚ku**o‘ a řízl se do vlastní ruky. (Poškozený) se probudil a pokoušel se vstát. Štěpán jej bodal do obličeje, krku, trupu, horních končetin a pak jej udeřil kytarou. Způsobil (poškozenému) mnohočetná bodně řezná poranění, a to minimálně v počtu osmdesáti ran,“ dodala žalobkyně.

Štěpán oběti zasáhl i plíce, játra, ledviny a třikrát srdce.

Neodpustím si to, lkal obžalovaný

Žďárská pro obžalovaného s ohledem na jeho dosud čistou trestní minulost a věk blízký kategorii mladistvých navrhovala trest v rozmezí 16 až 17 let. Obhájce Martin Halahija chtěl postih na maximálně dolní hranici trestní sazby, tedy 15 let vězení.

Přes pokus o obranu neměl napadený muž šanci a vykrvácel. Mladík po svém činu vyskočil oknem přízemního bytu, nechal si v nemocnici ošetřit vlastní zranění a odjel domů. Dva dny po činu byl díky informacím od svědků dopaden ve Velkém Meziříčí, podle policistů se přiznal a vyjádřil lítost. Sám obviněný u soudu tvrdil, že se policistům přihlásil sám.

Následně byl umístěn do vazby. S ní oproti zvyklostem souhlasil. „Je to velice nešťastná událost. Obviněný potřebuje akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc,“ sdělila tehdy Žďárská.

Obviněný zaslal příbuzným ubodaného muže omluvný dopis, a to asi půl roku po zadržení. „Dřív jsem neznal adresu, nevěděl jsem, kam dopis poslat,“ pronesl před brněnským krajským soudem. V slzách také vyjádřil lítost. „Budu se celý život snažit o nápravu. Nikdy na ten den nezapomenu, sám si to neodpustím, ale rodinu prosím o odpuštění,“ prohlásil Štěpán a přiznal vinu.

Soudní senát vedený Dušanem Beránkem přijal prohlášení viny tak, jak je skutek popsán v obžalobě. Neprovádělo se tak dokazování.

Štěpán vykazoval promiskuitní chování

Přesto soudce přečetl závěry soudních znalců. Podle nich například Štěpán trpí nižším sebevědomím, které se snaží kompenzovat. Znalci také potvrdili, že obžalovaný opravdově cítí lítost a vinu.

Podle sexuologického posudku je obžalovaný heterosexuál, který aktivně vyhledává nové partery, ale většinou jen na jednu noc. „Až promiskuitní chování a experimentální přístup k sexuálním aktivitám, ale bez deviace a sexuální poruchy. V nízkém předpubertálním věku byl ale vystaven pornografii, kterou zhruba od jedenácti let sám aktivně vyhledával,“ přečetl soudce Beránek z posudku.

Žalobkyně v závěrečné řeči zdůraznila, že se Štěpán dopustil brutálního až sadistického intenzivního útoku. „Byl proveden zvlášť trýznivým způsobem. Poškozený většinu ze zasazených ran vnímal a musel se u něj stupňovat strach z neodvratitelné smrti,“ uvedla Žďárská.

„Nedošlo ke znásilnění nebo násilnému útoku směrem k obžalovanému. Sám měl v baru poškozenému sdělit, že občas vyhledává i experimentální sexuální zážitky s muži. A když později vyjádřil nesouhlas, poškozený s veškerými aktivitami ihned ustal,“ dodala Žďárská.

Advokát Halahija požádal soud o posouzení emočního rozpoložení a rozrušení, v němž se Štěpán vraždy dopustil. Navíc byl podle Halahiji ještě částečně pod vlivem alkoholu.

Soudce uvedl, že obžalovanému nepřitěžuje žádná okolnost. Polehčujících okolností je několik - dosavadní bezúhonnost, přiznání, a to nejen prohlášení viny, ale také to, že se sám přihlásil policii. Skutku také upřímně lituje. „A to nejen hloupým omluvným dopisem. Za vraždu se snad ani omluvit nelze. Lítost se projevila už u policie, nezlehčoval ani popis událostí v bytě, kde byli s poškozeným jen sami dva. Kdyby pro svůj prospěch chtěl překroutit realitu, zřejmě by se těžko dokazoval opak,“ poznamenal Beránek.

Trest však podle něj musí odpovídat závažnosti a jeho společenské škodě, nesmí tak být nepřiměřeně mírný.

Dalším „bonusem“ pro obžalovaného je pobyt ve věznici se základní ostrahou, nikoli se zvýšenou.