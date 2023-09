V kauze nemocničních zakázek uzavřel žalobce tři dohody o vině a trestu

Soud o tom, zda dohody schválí, rozhodne v pondělí ve 13:00. V případu bylo obžalováno sedm lidí a tři firmy, o sjednání dohody projevili zájem i další z nich.

Vrbovská i Novák v navržené dohodě přijali tříletou podmínku s pětiletou zkušební dobou. Dále souhlasili s peněžitými tresty šest milionů korun a 2,8 milionu korun. Vrbovská navíc přijala sedmiletý zákaz činnosti, Novák desetiletý. Nushiová souhlasila s dvouletým trestem s podmíněným odkladem na čtyři roky, peněžitým trestem 200 tisíc korun a čtyřletým zákazem činnosti.

Obžaloba, kterou soud začal projednávat minulý týden, se týká dvou zakázek Fakultní nemocnice Bulovka – zakázky na úklid za zhruba 150 milionů korun a zakázky na vjezdový systém v hodnotě zhruba tří milionů korun.

„Trestná činnost spočívala v tom, že organizovaná skupina, v jejímž čele stála obžalovaná Vrbovská, ale i již odsouzený Tomáš Horáček a další osoby, plánovala a aktivními kroky zjednala výhodu konkrétní společnosti, jíž byla zakázka tzv. šita na míru, respektive jíž byly dávány interní informace, aby se stihla lépe připravit, aby měla možnou nabídku lepší, aby se dalo ovlivnit hodnocení nabídky atd.,“ uvedl státní zástupce Zdeněk Matula. U první zakázky podle něj k dokonání nedošlo, u druhé vznikla škoda zhruba 450 tisíc korun.

Matula dodal, že při výši dojednaných trestů zohlednil doznání obžalovaných, to, že u jedné zakázky šlo o pokus nebo že trestná činnost ve vztahu ke zmíněným obžalovaným nebyla provázena úplatkem. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky hrozil obžalovaným trest od dvou do osmi let vězení.

Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu

Soud začal kauzu zakázek projednávat minulý týden, po přečtení obžaloby projevili Vrbovská, Novák a Nushiová zájem o uzavření dohody. Z pondělního soudního jednání vyplynulo, že by o uzavření dohody mohli mít zájem i další obžalovaní. Matula avizoval, že o dalších dohodách je s obžalovanými připraven jednat do 10. října. Hlavní líčení ve zbylé části kauzy bude pokračovat v listopadu.

Dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným, který musí mimo jiné prohlásit, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Dokazování se v tomto případě neprovádí. Pokud je dohoda sjednána, předloží žalobce soudu návrh na její schválení. Soud dohodu schválit nemusí, pokud je nesprávná nebo nepřiměřená.

Celkem bylo v kauze nemocničních zakázek, která se týká i jiných nemocnic, postupně obviněno přes 20 lidí a osm právnických osob. Státní zástupce už v minulosti uzavřel dohody s několika obviněnými, mimo jiné s podnikatelem Horáčkem, kterého média označovala za ústřední postavu celé kauzy. Horáček, který začal spolupracovat s policií, přijal v prosinci 2021 půlroční trest, sedmiletý zákaz působení v obchodních společnostech a peněžitý trest pět milionů korun. V kauze nyní figuruje jako svědek.