Třetí den Čapího hnízda: soud bude řešit listinné důkazy, verdikt padne v červnu

Středa bude tento týden posledním jednacím dnem kauzy. Pokračovat se bude 23. června. „Následně přerušíme jednání za účelem konečných návrhů. Respektujeme, že budou širší, protože se ve věci dokazuje,“ oznámila už v úterý soudkyně.

Závěr úterního jednání byl poměrně emotivní. Babiš kritizoval ekonomického znalce Vítězslava Hálka, který stejně jako u prvoinstančního soudu v úterý zopakoval, že byl projekt farmy samostatně neufinancovatelný a závislý na penězích od Agrofertu.

Jeho výpověď a posudek Babiše pořádně vytočily. „Už potřetí jsme zažili výpověď tohoto lháře… Je to totální blábol, kvůli němu obvinili celou moji rodinu. Ten člověk je největší ostuda české justice. Je to absolutně skandální, že tady vůbec může mluvit,“ rozčilil se šéf ANO.

Soudkyně ho musela mírnit. „Pane inženýre, já vás poprosím, abyste se takto explicitně nevyjadřoval. Takovéto výrazy do jednací síně nepatří,“ reagovala soudkyně Brázdilová.

Babiše však neuklidnila. „Tenhle člověk se živí vyhotovováním posudků na objednávku. Vystupuje tu jako odborník, přijde s kufrem a ukazuje tu své prolhané prezentace a manipuluje,“ pokračoval šéf ANO. Soudkyně ho posléze ujistila, že proti Hálkovi není vedeno trestní stíhání a má platné znalecké oprávnění.

Pondělí bylo klidnější

První den jednání byl oproti tomu mnohem klidnější. Soudkyně celé dopoledne rekapitulovala kauzu a předchozí verdikty prvoinstančního soudu. Ke slovu se dostal i státní zástupce Mojmír Frček (zastoupil Jaroslava Šarocha, pozn. red.), který vysvětloval podání odvolání. V něm požaduje, aby odvolací soud verdikt zrušil a případ vrátil k projednání zpět Městskému soudu v Praze.

Naopak obhájci Babiše i Nagyové požadují jejich definitivní zproštění a kritizují formu obžaloby i délku probíhajícího trestního řízení. „Žalující strana je přesvědčena, že došlo ke spáchání trestného činu, akorát již devět let nemůže přijít na to, kde se měl stát. To samo o sobě zpochybňuje toto trestní řízení,“ řekl u soudu advokát Nagyové Josef Bartončík.

Vrchní soud nyní řeší odvolání státního zástupce proti osvobozujícímu verdiktu. Soudkyně mu může vyhovět a případ vrátit nižšímu soudu, jehož zaváže, aby verdikt respektoval, nebo Babiše a Nagyovou definitivně zprostí viny. Kauza se táhne od roku 2015, kdy policie obvinila 15 lidí včetně Babišova syna Andreje mladšího či poslance Jaroslava Faltýnka (ANO). Kromě Nagyové a Babiše však bylo jejich stíhání zastaveno.