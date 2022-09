Dotace pro Čapí hnízdo? Nagyová řekla, že to nějak zařídí, řekl svědek

Bareš zná Babiše od roku 2000. „Dozoroval jsem pro něj výstavbu jeho rodinného domu, rekonstrukce bytů, stavbu centrály Agrofertu a pak i stavbu Čapího hnízda,“ řekl svědek na úvod.

Babiš podle něj chtěl nejprve zchátralý areál prodat, později ho však nadchnul návrh architekta Jiřího Javůrka a rozhodl si ho tak nechat. Podle Javůrka tam chtěl svým dětem umožnit podnikat. Babiš prý počítal i s možností, že farma bude ztrátová. „Říkal, že chce umožnit dětem podnikat. Že je projekt zajímavý a má přínos pro krajinu. Nadchnul se pro to. Říkal, že jestli to bude ztrátové, tak to když tak zaplatí,“ dodal Bareš.

Když se Babiš rozhodl, že areál Čapího hnízda nebude prodávat, začalo se podle Bareše řešit jeho vyčlenění z Agrofertu, ve kterém ho jakožto ztrátový projekt nikdo nechtěl. „Bavil jsem se s většinou tamních šéfů. Třeba s finanční ředitelkou Procházkovou. Řekla mi, že jsem se zbláznil, že se to oddělí od Agrofertu. Že nechce, aby to bylo jeho součástí, protože by nebylo kompatibilní účetnictví,“ vypověděl svědek.

Obžalovaná Jana Nagyová podle svědka už v té době začala řešit dotaci pro projekt. „Věděl jsem, že to nesplňuje podmínky dotace. Paní Nagyová řekla, že to nějak zařídí. Myslel jsem si, že vyjedná nějakou výjimku,“ řekl Bareš. Soudce se ho poté ptal, zda o shánění dotace věděl i Babiš. „Jistě,“ dodal svědek.

Bareš si pak myslel, že projekt evropskou dotaci nezíská. „Nevěřil jsem, že to paní Nagyová zvládne vylobbovat. ZZN Agro Pelhřimov (předchůdce společnosti Farma Čapí hnízdo, pozn. red.) nesplnilo základní podmínku dotace – dva roky podnikat v cestovním ruchu,“ vysvětlil Bareš.

„Nagyová je pro mě lobbistka“

Když se společnost vyvedla z Agrofertu, Nagyová podle Bareše usilovala o post ředitelky farmy. „Protože se ukázalo, že na to nestačí, tak to přestala dělat a dělala jenom dotaci,“ vypověděl svědek. O Nagyové se rozpovídal i dále. „Pro mě je to spíše lobbistka než odbornice na dotace. Dokázala vyjednat věci nad rámec pravidel,“ poznamenal Bareš.

Finanční náročnost stavby prý řešil i s Babišem. „Řekl mi, ať se o peníze nestarám. Že Agrofert je tak dobrá firma, že když se zaručí, Čapí hnízdo úvěr dostane,“ uvedl.

Projekt farmy prý od začátku zahrnoval centrální vilu, která měla sloužit výhradně pro rekreaci Babiše a jeho rodiny. „Ano, výhradně pro ně. Tak to bylo koncipováno, je to i v dokumentaci a žádosti o dotaci,“ doplnil v reakci na dotaz soudce Šotta.

Babišův advokát Michael Bartončík kvůli rozsáhlosti Barešovy výpovědi i novým informacím požádal soud, zda by svědek mohl přijít k soudu ještě jednou. Soudce Jan Šott navrhl Barešovi termín 17. října. „To asi mohu, ale až po obědě,“ řekl svědek, čímž pobavil soudní síň. Čtvrteční líčení tím skončilo.

Babiš podle obžaloby svým vlivem a činností podvodně zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo navenek splňovala požadavky pro získání evropské dotace pro malé a střední podniky.

Podle státního zástupce si byl přitom vědom toho, že společnost je propojená s firmami z jeho holdingu Agrofert. Úspěšnou žádost o dotaci na stavbu kongresového areálu podala Nagyová. Oba obžalovaní vinu odmítají.

Předseda ANO Andrej Babiš proti očekávání ve čtvrtek k soudu nedorazil. Podle jeho advokáta Eduarda Bruny přijde na páteční jednání. Jana Nagyová se omluvila z odpolední části líčení, kdy má spolu s Babišem předvolební mítink s voliči v Jihlavě.