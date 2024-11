Muže viní ze zapálení baru. Kanystrem s benzinem jsem chtěl jen pohrozit, řekl soudu

Prý tím chtěl jen pohrozit, aby dostal zpátky 500 korun za to, že ho jeden z hostů podvedl při nákupu pervitinu.

„Uvědomuji si, jaká strašná věc se stala. Je mi to líto. Nesouhlasím ale s tím, že jsem se šel pomstít nebo někoho zavraždit. Chtěl jsem peníze zpátky. V tu chvíli jsem myslel, že když vezmu kanystr, je to dobrý nápad. Teď vím, že ne,“ řekl dnes Petr u soudu.

Z výpovědi obžalovaného vyplynulo, že do baru přišel v ten den čtyřikrát. Poprvé, když si kupoval od jednoho hosta pervitin za 500 korun. „Nebyl to ale pervitin,“ podotkl obžalovaný. Když to zjistil, do baru se vrátil a s dealerem se popral.

„Říkal jsem mu, že mě okradl. Řekl, že ho to nezajímá,“ pokračoval Petr. Po potyčce si odjel obstarat pervitin do Starého Harcova a poté se rozhodl získat zpět i 500 korun od hosta z baru.

„Když jsem přišel zpátky k Pantheru a stál před dveřmi, všiml jsem si kanystru. A napadlo mě, že když do něj natankuji benzin, vejdu s ním dovnitř, vytvořím psychický nátlak, tak mi vrátí peníze zpátky a odejdu pryč,“ uvedl obžalovaný.

Tvrdí, že u čerpací stanice do kanystru natankoval benzin za 200 korun a vrátil se zpět. Když vešel dovnitř, jeden z hostů proti němu prý udělal krok, on couvl a kanystr zahodil. „Nevěděl jsem, co se bude dít, zda dostanu ránu, zakryl jsem si obličej a za chvíli mě tlaková vlna hodila na dveře. Já je otevřel a utekl pryč,“ řekl u soudu.

To, co se v baru stalo, se prý dozvěděl až druhý den z televize. Policisté ho zadrželi dva dny po založení požáru a soud ho poslal do vazby, v níž stále je.

Výpověď Petra je v rozporu se svědeckými výpověďmi hostů z baru, které dnes četl soudce Richard Skýba. Několik z nich shodně uvedlo, že obžalovaný vešel dovnitř s kanystrem, z něhož čouhal hadr, který zapálil a hodil dovnitř. „Bylo vidět, že ho to baví. A řekl ‚teď tady chcípnete‘,“ citoval jeden z hostů baru. Soudce bude číst výpovědi i odpoledne, jednání je nařízeno také na středu

Do nemocnic záchranáři rozvezli 15 zraněných lidí, stav sedmi z nich označili za vážný, u jednoho byla nutná resuscitace. Liberecká nemocnice v souvislosti s krizovou situací aktivovala takzvaný traumaplán, kdy se do krajské metropole urychleně sjely desítky zdravotníků.

Zdravotní pojišťovny po pachateli požadují jako náhradu za léčení zraněných zhruba 1,5 milionu korun, Kooperativa zhruba 445 tisíc korun za zničený interiér baru a dva poškození požadují přes 800 tisíc korun.

Bar se nachází nedaleko libereckého vlakového nádraží a neměl ve svém okolí dobrou pověst, chodili do něj i narkomani či bezdomovci. Provozovatel už ho po požáru znovu neotevřel.