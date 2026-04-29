Soud podruhé rozhodne v kauze Cimický, dříve lékaři uložil pět let vězení

Autor: ,
  9:31
Obvodní soud pro Prahu 8 by ve středu mohl vynést druhý nepravomocný rozsudek v případu psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze znásilnění a vydírání. Předloni v listopadu muže uznal vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu pět let vězení a zákaz činnosti. Verdikt však zrušil odvolací senát. Osmasedmdesátiletý muž vinu dlouhodobě popírá.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Soud původně plánoval vynést nový rozsudek už v lednu, nakonec však znovu otevřel dokazování, a to proto, aby se obhájce mohl seznámit se zdravotnickou dokumentací týkající se jedné z poškozených žen. Podle mluvčí soudu Jany Humeni má soud ve středu v plánu neveřejný výslech znalkyně, následovat by měly závěrečné řeči a soudce už na dnešek plánuje i vyhlášení rozhodnutí.

Obvodní soud pokračuje v projednání případu psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. (27. ledna 2026)
Obvodní soud pokračuje v projednání případu psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. (26. ledna 2026)
Případem obžalovaného psychiatra Cimického se znovu zabývá v jeho nepřítomnosti obvodní soud. Na snímku je obhájce Cimického Miroslav Kučerka. (25. září 2025)
Případem obžalovaného psychiatra Cimického se znovu zabývá v jeho nepřítomnosti obvodní soud. Na snímku je právní zástupkyně poškozených Lucie Hrdá (vlevo). (25. září 2025)
27 fotografií

Cimický čelí obžalobě z 35 skutků vydírání a čtyř znásilnění, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.

Lékař a spisovatel se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.