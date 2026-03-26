Pokračuje soud s Dozimetrem. Vypovídat bude bývalý ředitel DPP Witowski

  7:05aktualizováno  7:05
Také ve čtvrtek je v plánu další líčení v kauze Dozimetr. Vypovídat by měl bývalý generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Petr Witowski. Toho z pozice odvolali na podzim 2024, kdy kriminalisté v sídle podniku provedli zásah kvůli jiné kauze.
foto: Petr Topič, MAFRA

Policie podnikla razii v pražském dopravním podniku. Mezi zadrženými je i...
Policie podnikla razii v pražském dopravním podniku. Mezi zadrženými je i...
Policie podnikla razii v pražském dopravním podniku. Mezi zadrženými je i...
6 fotografií

V roce 2024 Witowského na pozici generálního ředitele DPP nahradil Ladislav Urbánek. Ten měl před soudem z pozice svědka vypovídat ve středu, líčení ale bylo přesunuto, protože se k soudu ze závažných rodinných důvodů nedostavila jedna z přísedících.

Witowského z čela DPP odvolala dozorčí rada podniku po zásahu kriminalistů v sídle podniku na podzim 2024 pro podezření z korupce při zadávání zakázky na bezpečnostní systém metra. V této kauze je stíhán i bývalý personální ředitel DPP Jiří Špička. Také ten byl tento týden předvolán v Dozimetru jako svědek, vypovídat ale odmítl. Zdůvodnil to tím, že se podle něj čeká na to, co řekne před soudem v kauze Dozimetr, aby proti němu následně byla tato výpověď použita v líčení s údajnou korupcí ohledně metra. Witowského ale na rozdíl od Špičky tehdy policisté z ničeho neobvinili.

Výpověď Witowského může vnést důležitý vhled do fungování dopravního podniku. Policie totiž viní údajnou organizovanou skupinu kolem zlínského podnikatele Michala Redla z ovlivňování veřejných zakázek souvisejících s DPP. Redl si podle obžaloby skrze své spolupracovníky dosazoval do vedoucích pozic dopravního podniku loajální osoby, které pak údajně ovlivňovaly zakázky buď ve prospěch dalších spolupracovníků nebo se nechávaly uplácet.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.