Šňupal bílý prášek. U soudu s Dozimetrem promluví „manažer TOP 09“ Fremr

Autor:
  7:09aktualizováno  7:09
V pondělí u soudu v kauze Dozimetr bude svědčit Jiří Fremr. Toho policie na záběrech z kryté kamery přistihla, jak podává a šňupe bílý prášek v bytě hlavního obžalovaného Michala Redla. Později o něm další původně obžalovaný Pavel Kos hovořil jako o volebním manažerovi TOP 09. I přesto vystoupí Fremr před soudem pouze jako svědek.

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. (22. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Bylo to z titulu mého sponzorství na začátku v komunálních volbách, kdy jsem podpořil pana Fremra, který byl jako volební manažer. Podpořil jsem ho částkou dva miliony korun a byla dohoda, že se mi ty peníze vrátí,“ řekl Kos loni v prosinci do policejního protokolu. Pavel Kos byl původně vedle Redla jedním z hlavních obžalovaných v celé kauze, rozhodl se ale spolupracovat s policií.

Fremr ale oficiálně volebním manažerem TOP 09 nebyl, působil jako její straník a asistent současného poslance a bývalého europoslance Jiřího Pospíšila. Ten má přijít před soud jako svědek o den později. Fremr také na jednom z policejních záběrů z bytu Michala Redla, který byl údajně hlavou organizované skupiny, podává a šňupe bílý prášek. Právě držení drog je jediným bodem obžaloby, který Redl u soudu přiznal. Korupci a ovlivňování veřejných zakázek v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) dlouhodobě odmítá.

Co se týče dělení peněz z úplatků z veřejných zakázek, ty si u sebe podle výpovědí podnikatele Pavla Dovhomilji a bývalého ekonomického ředitele DPP Mateje Augustína nechával u sebe právě Fremr. Ten takovou roli odmítá.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.