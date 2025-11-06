Soud řeší dohody o vině a trestu pro klíčové obžalované v Dozimetru

Státní zástupce Adam Borgula požadoval původně pro Kosa až deset let za mřížemi za účasti v organizované zločinecké skupině a přijetí úplatku. Momentálně ale požaduje podmíněný tříletý trest a pokutu 12 milionů korun. Hned první týden hlavního líčení se ale Kos před soudem doznal a dopodrobna vypovídal o fungování údajné organizované skupiny, kde měl mít hlavní slovo kontroverzní podnikatel Michal Redl, což byl hlavní důvod, proč mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Kosův obhájce Daniel Volák před soudem ve čtvrtek tvrdil, že se jeho klient ke své minulosti „postavil čelem“.
Dvanáctimilionovou pokutu bude Kos podle svých slov zčásti hradit pronájmem poloviny domu, kterou vlastní. Druhou polovinu vlastní Kosova manželka. „Z morálního hlediska jsem považoval za svou povinnost jí tuto polovinu věnovat. Za to, co se mnou prožila,“ uvedl Kos u soudu.
Sám Kos měl být ale podle svých slov důležitým členem skupiny stejně jako Petr Hlubuček (dříve STAN), který na magistrátu působil jako náměstek.
Další obžalovaný, jehož dohodu o vině a trestu bude soudce Jakub Kriebel v justičním areálu v Praze Na Míčánkách posuzovat, je Luděk Šteffel. Ten působil na vedoucí pozici v Dopravním podniku hlavního města Prahy (DPP) a skrze svůj vliv pomáhal uzavírat zakázky výhodné pro údajnou organizovanou skupinu, ze kterých si navíc její členové měli rozdělovat úplatky.
Dva podnikatelé už dohody uzavřeli
V kauze Dozimetr se nejedná o první pokusy o snížení trestu skrze dohodu o vině a trestu. Už na konci dubna ji se státním zástupcem Borgulou uzavřeli podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah.
Původně oběma hrozily vysoké tresty vězení. Díky spolupráci ale odešli od soudu pouze s pokutami a podmínkou. Dovhomilja navíc musel vypovídat v říjnu před soudem jako svědek v celé kauze, když do značné míry potvrdil znění obžaloby. Ostatní obžalovaní včetně Redla a Hlubučka ale vinu vytrvale odmítají.