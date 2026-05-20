Na začátku projevu Ladislav Urbánek zmínil, kolik dopravní podnik vypraví denně autobusů, tramvají a souprav metra. „Doprava funguje vynikajícím způsobem,“ dodal posléze. Vysvětlil, že byl v roce 2022 tak ponořen do dopravní práce, že většinu informací spojených s kauzou čerpal z médií. „Jsem oběť dopravy,“ popsal sám sebe, jelikož v DPP se pohybuje prakticky celý život a byl také členem představenstva.
Nevzpomněl si, zda byl někdy do nějaké funkce nominován politickou stranou. V inkriminované době měl v DPP na starost dopravu jako takovou. Obžalovaného Dalibora Kučeru označil Urbánek za „nejlepšího právníka, který kdy v dopravním podniku byl“. U bývalého ekonomického ředitele Mateje Augustína uvedl, že byl „moc rychlý“. „V některých případech dřív jednal, než myslel,“ vysvětlil Urbánek.
Březnové přesunuté jednání navíc není Urbánkova jediná zkušenost s tímto soudem. V říjnu 2024 zaslal Urbánek soudci Jakubu Kriebelovi dopis, ve kterém tvrdil, že dopravní podnik přišel kvůli údajné organizované skupině kolem podnikatele Michala Redla o peníze.
„Pokud bylo ze strany dodavatelů DPP toto neoprávněné plnění poskytováno členům organizované skupiny (dalším obžalovaným), lze se oprávněně domnívat, že zdroje na tyto úplatky získávali dodavatelé na úkor (a ke škodě) DPP, a to zřejmě fakturováním fiktivního nebo nepotřebného plnění,“ napsal tehdy Urbánek v dopise.
DPP se touto cestou tak snažil vstoupit do celé kauzy v roli poškozeného. Tím by měl i právo seznámit se s celým trestním spisem. Soudce Kriebel, který má na starosti řízení celého hlavního líčení kauzy, ale sdělil, že dopravní podnik podle zjištěných informací „nepřišel ani o korunu“ a žádost tak zamítl.
Urbánek nahradil na pozici generálního ředitele DPP Petra Witowského, který byl odvolán právě v souvislosti s Dozimetrem. Sám Witowski u soudu už z pozice svědka vypovídal. Na většinu dotazů tehdy uvedl, že si nevzpomíná.