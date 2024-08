Drogové kšefty domlouvali v šifrách. Za kratší vězení zaplatíme, navrhli soudu

Obžalovaní, jejichž věk se pohyboval od 23 do 32 let, pracovali v organizované skupině, pomocí šifrovací aplikace Signal si dávali vědět, kdy si pardubický dealer Jiří Lohniský, kterého obžaloba označila za hlavu gangu, přijede do Prahy, Ostravy či Olomouce pro drogy.

Nakupoval a dál prodával pervitin a marihuanu, největší zájem však byl o kokain, pro nějž si dojížděl do Prahy k dalším obviněným Filipu Málkovi a Adamu Šikolovi. Oba jsou členy českého rapového labelu Churaq Posse.

Napříč všemi soudními stranami se nesl názor, jak moc drogy tímto hudebním prostředím procházejí. Však také obžaloba kladla pražským dealerům za vinu prodej a distribuci drog na hudebních festivalech a oslavách.

Ačkoli státní zástupce Jan Vodička ve své závěrečné řeči uvedl, že drogy Lohniský distribuoval dlouhou dobu, promyšleně a ve velkém množství, připomenul, že to byl právě tento obžalovaný, který se k celé věci při zadržení postavil čelem, v plném rozsahu se přiznal a s policií spolupracoval.

Ostatní podle Vodičky s přiznáním otáleli. O tom ale nechtěli slyšet advokáti obžalovaných. Stejně tak nechtěli přijmout fakt, že jejich klienti pracovali v organizované skupině.

„Paradoxem je, že hlavní obžalovaný není uživatelem drog,“ uvedl Vodička.

Peněžní nabídka

U hlavního líčení všichni obžalovaní takzvaně přiznali vinu, soud ji přijal a mohl tedy upustit od dokazování a zabývat se pouze otázkou trestu. Někteří obžalovaní přes své právníky na soud zaslali „nabídku“, že by se rádi na trestu podíleli i finančně, tedy, že by chtěli kombinovat trest ve vězení s penězi. Tím by se jim jistým způsobem mohl snížit pobyt ve vězení.

Za Filipa Málka se zaručila rodina, přes níž Málek nabídl zaplatil 900 tisíc korun. „Od hlavního obžalovaného získali za drogy Málek i Šikola 600 tisíc korun, 300 tisíc korun tedy není trest,“ řekl v závěrečné řeči státní zástupce Jan Vodička.

Proti jeho slovům se ale ohradili advokáti dvou obžalovaných, kteří navíc jím navrhovaných devět, respektive osm let ve vězení označili za tresty drakonické.

Soudkyně Jana Bodečková a jí vedený senát udělila Málkovi šest let ve vězení a peněžitý trest ve výši milion korun. O rok víc dostal Šikola, tomu však peněžitý trest soud vyměřil na 720 tisíc. Musel totiž zohlednit násilnou trestnou činnost, za níž byl Šikola odsouzený, a udělil tedy trest souhrnný.

„O výši sankce rozhoduje soud. Není to vykoupení, ale možná kombinace trestu nepodmíněného a peněžitého. Jde o komplexnost trestu,“ zdůraznila Bodečková.

„Pro obžalované je citelným trestem i propadnutí zadržených věcí náhradní hodnoty,“ řekla v odůvodnění rozsudku Bodečková.

Zadržené statisíce i telefony

Například Lohniský tak přijde o 140 tisíc korun z účtu, brokovnici, kulovnici i plynovou pistoli, automobil Volkswagen Sharan a telefony. Málek se bude muset obejít bez 455 tisíc korun, 255 eur, nebo třeba notebooku. Šikola ve prospěch státu odevzdá z účtu 108 tisíc korun a počítač.

Adam Roznětínský, který na Svitavsku pro Lohniského a jeho přítelkyni Adélu Dvořákovou drogy na zakázku z dodaných surovin vařil, půjde do vězení s ostrahou na tři roky a osm měsíců. U něj soud shledal aktivní přístup k nápravě. Spolupracuje s organizacemi, které pomáhají lidem dostat se z drogového prostředí a s návykovými látkami přestat.

A nakonec tři roky vězení soud uložil Adéle Dvořákové, která se podílela na výrobě a distribuci drog. Přitížila jí podmínka, v níž byla za drogové delikty.

Všechny výše zmiňované přivedla k soudu vězeňská eskorta. Od devátého října loňského roku, kdy se protidrogové razie uskutečnila, jsou ve vazbě. V Praze a Pardubickém kraji na ně bylo při protidrogové razii bylo nasazeno více než sto policistů.

Pouze poslední obžalovanou, která vyvázla s podmínkou v délce 2 a půl roku, vyšetřovala policie na svobodě.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si u všech obžalovaných ponechal lhůtu a kromě podmíněně potrestané, která trest přijala, se stejně zachovalo prostřednictvím svých advokátů i pět obžalovaných. O věci tedy bude rozhodovat odvolací Vrchní soud v Praze.