Dominik Feri má tentokrát v soudní síni obhájkyni a důvěrníka. V lednu, když v Teplicích rozhodovali o jeho žádosti o propuštění poprvé, se obhajoval sám.
„Zkusím dnes být spíše člověkem než právníkem,“ uvedl Feri na začátku své výpovědi s tím, že vede řádný život a v případě propuštění v tom bude pokračovat.
„Ve třiceti letech je člověk zpravidla jiný než v jednadvaceti. Ponaučení z trestu bylo pro mě zásadní. Výkon trestu je zkušenost na celý zbytek života. Jsem přesvědčen, že další pokračování výkonu trestu je nedůvodné,“ řekl Feri.
V případě propuštění prý hodlá hned kontaktovat zmocněnkyni poškozených s dotazem, jak zmírnit jejich újmu.
„Nyní jsem skutečně někde jinde. Mám jiné životní priority, jiné ambice. Chci si najít partnerku a žít rodinným životem. Pracuji na sobě přísnější, než bývá běžné. Ve věznici absolvuji dobrovolné konzultace s paní psycholožkou. Diskutujeme témata vztahů a budoucnosti,“ podotkl Feri.
Expolitik byl pravomocně odsouzen ke třem letům vězení za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024. Žádost podal po odpykání poloviny trestu v závěru loňského roku.
Letos v lednu pak teplický soudce Jaroslav Malchus jeho žádost zamítl. Feri tehdy argumentoval, že se polepšil. Odmítl se ale ke spáchaným skutkům doznat.
Státní zástupce Ondřej Langr tehdy uvedl že odsouzený sice splnil formální podmínky, tedy že vykonal část trestu a že má kladné hodnocení věznice, ovšem postrádal u něj projev sebereflexe. Soud se s tím ztotožnil.
Dominik Feri proti rozhodnutí teplického soudu podal stížnost. Krajský soud v Ústí nad Labem následně v neveřejném jednání verdikt prvoinstančního soudu zrušil a vrátil ho k novému projednání. Podle odvolacího soudu nebylo zamítnutí Feriho žádosti dostatečně odůvodněné a podložené důkazy.
Krajský soud teplickému soudu vytkl mimo jiné, že nevyslechl vězeňskou psycholožku, vychovatelku a speciálního pedagoga, kteří s Ferim ve vězení pracují. Současně mu vyčinil i kvůli nedodržení zákonných termínů, a to termínu projednání Feriho žádosti od jejího podání a termín pro vypracování písemného usnesení rozsudku.
Před pár dny jiný soud Feriho zprostil obžaloby v případu dalšího znásilnění, kterého se měl dopustit už v roce 2015. Podle státního zastupitelství si během styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Obžaloba navrhovala 12 měsíců za mřížemi, Obvodní soud pro Prahu 3 byl ale jiného názoru a označil Feriho zatím nepravomocně za nevinného.
Soudce Marek Bodlák uvedl, že skutek nelze označit jako trestný čin znásilnění. Feri se totiž nedopustil vyhrožování násilím ani jinak poškozenou nevydíral.
18. května 2026