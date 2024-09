Průvodci dostali podmínky za smrt dvou turistek na ferratách, jeden přiznal vinu

Spojovacím článkem obou tragédií je pětatřicetiletý horský průvodce Dalibor Urban z Českých Budějovic. Spolu s ním stanul u soudu jeho kamarád Jan Linhart z Českého Krumlova.

Podle vyšetřovatelů oba porušili řadu pravidel pro pohyb na horách, včetně chybějících profesních oprávnění. Důsledkem byla ztráta dvou lidských životů.

„Nám šlo o to, aby obžalovaný (Urban) nevodil dál klienty za podmínek, kdy k tomu neměl ani žádné oprávnění. A chtěli jsme, aby se změnil postoj zákonů u nás, co se týká horolezecké činnosti a na ferratách,“ pronesl otec jedné z dívek, která při výpravě zemřela.

Za usmrcení z nedbalosti hrozilo Urbanovi až šest let vězení, Linhartovi až tři roky. Státní zástupkyně navrhovala podmínky a zákazy činnosti.

Rozsudek není pravomocný, po jeho vynesení se mohou všechny strany odvolat do osmi dní ke krajskému soudu. Státní zástupkyně se nevyjádřila, zástupkyně poškozených se vzdala práva na odvolání a oba obhájci řekli, že si ponechají danou lhůtu.

Hlavním organizátorem byl podle kriminalistů Urban. Ten už v průběhu procesu přiznal vinu u obou tragédií. Linhart figuruje v jedné výpravě, ale vinu nepřiznal.

„Zadal jsem k tomu příčinu a zemřely dvě mladé slečny. Kdybych cokoli mohl vzít zpět, bylo by to to nejlepší. Nedělal jsem to se špatným záměrem, snažil jsem se jen zprostředkovat pěkný výlet. Dopustil jsem se ale pochybení, kterých jsem si vědom a přiznal jsem se k nim. Přijímám odpovědnost za to, co se stalo,“ prohlásil Urban.

Ten se také letos dohodl na náhradě škody směrem k pozůstalým. „Kvůli vyrovnání prodal mimo jiné i svůj byt, i když ví, že jen to nepomůže vyrovnat tak obrovskou ztrátu,“ prohlásil Urbanův obhájce.

Linhart prohlásil, že ho mrzí, že výprava, které se zúčastnil, nebyla zrušená. „Nebyla dobře naplánovaná. Za horského průvodce jsem se neoznačoval. Je možné, že mě tak někteří vnímali, protože jsem jim dělal řidiče a měl jsem od pana Urbana nějaké instrukce, které jsem měl předat,“ uvedl Linhart.

Své pochybení vidí v tom, že Urbanovi výlet neodřekl. Měli jet spolu. „Byli jsme tak dohodnutí předtím, než se zranil. Nevidím přímou souvislost mezi počasím a pádem turistky. Byl jsem opravdu v roli zaměstnance pana Urbana a v mém popisu práce byl doprovod skupiny, nějaké focení, nikoli organizování nebo zrušení akce,“ líčil Linhart a dodal, že upřímně lituje, že se něco takového stalo. „Jedná se o velkou tragédii.“

V prvním případu z července 2019 Urban připravil zájezd za úplatu pro dvě desítky zájemců. Podle obžaloby ale s klienty na ferratu nešel a poslal tam za sebe právě Linharta. Ten však neměl profesní kvalifikaci horského průvodce a pravděpodobně ani potřebné zkušenosti pro vedení takového počtu lidí v náročném horském terénu.

Podle obžaloby Linhart správně nevyhodnotil počasí a varování o možném výskytu bouřek, na což ho upozornili i klienti. Pravděpodobně v důsledku těchto pochybení jedna členka skupiny, čtyřiadvacetiletá žena, při nebezpečném sestupu na mokrém povrchu uklouzla a po strmém pádu utrpěla smrtelná zranění.

Přesto Urban i po této tragédii ve svém podnikání pokračoval a dál nabízel zájezdy. A to i přesto, že mu asociace horských vůdců odebrala kvalifikaci průvodce.

V srpnu 2020 zorganizoval další výpravu. Tentokrát na jinou zajištěnou cestu Drachenwand. Zde svou nedbalostí podle obžaloby způsobil smrt další, tentokrát pětadvacetileté ženy. Ta dokázala s jeho pomocí vystoupat na vrchol.

„Cestou zpátky se šlo hlavně lesem a ona v jednom místě uklouzla a zřítila se, byl to pád asi z padesáti metrů,“ vzpomínal Urban u soudu se slzami v očích. Pád přímo neviděl.