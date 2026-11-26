Odvolací soud v Plzni Romana Berbra dnes potrestal podmínkou za zpronevěru peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, kterou mu zmírnil ze tří roků na dva a půl roku, a potvrdil mu dvoumilionovou pokutu. Soud mu také zrušil tříletý zákaz výkonu funkce statutárního zástupce spolku.
V kauze kolem fotbalového klubu Slavoje Vyšehrad skončilo před soudem 21 rozhodčích, delegátů a podnikatelů. I některým dalším obžalovaným soud tresty změnil. Slavoj Vyšehrad má podle dnešního rozsudku zaplatit 200 tisíc korun.
Někdejší sportovní ředitel Slavoje Roman Rogoz dostal nepodmíněný trest v délce dva a půl roku do věznice s ostrahou a peněžitý trest 350 tisíc korun.
Většina souzených chtěla úplně osvobodit. Státní zástupce Jan Scholle chtěl naopak v trestech přitvrdit. Snažil se přesvědčit odvolací senát, že rozhodčí a funkcionáři by měli za prohřešky zaplatit mnohem vyšší částky.
U několika obžalovaných včetně Romana Berbra se snažil dokázat, že fungovali jako organizovaná zločinecká skupina, a měli by tak dostat přísnější tresty. Soud dnes ale existenci skupiny nepotvrdil.
Podle nepravomocného rozsudku rozhodčí za úplatky ovlivňovali zápasy ve prospěch Slavoje Vyšehrad, klub pak skutečně postoupil ze třetí do druhé ligy.
Státní zástupce chtěl pro Berbra původně sedm let vězení, pokutu 5,5 milionu korun a zákaz činnosti. Kromě zpronevěry ho obžaloval i za podplácení a pomoc k podplácení i z účasti v organizované zločinecké skupině. Berbrovi mimo jiné kladl za vinu, že ovlivňoval nasazování rozhodčích.
Odvolacímu soudu navrhl Berbrův advokát Michal Sýkora, aby jeho klienta zcela zprostil obvinění. Když soudci začali projednávat odvolání, advokát zdůrazňoval, že je nevinný i v případě zpronevěry peněz plzeňského fotbalového svazu. „Došlo ke zpětvzetí odvolání krajského fotbalového svazu. Svaz dospěl k přesvědčení, že mu jednáním nebyla způsobená žádná škoda,“ argumentoval advokát.
Podle jeho vyjádření krajský fotbalový svaz má veškeré sportovní vybavení, které požadoval. To, že míče a další věci dodal někdo jiný, než je uvedeno na faktuře, není zpronevěrou, když svazu nevznikla škoda, míní.
Státní zástupce si stojí za tím, že ve fotbale působila organizovaná zločinecká skupina. Do ní podle obžaloby patřil také tehdejší sportovní ředitel Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz, někdejší fotbalista Michal Káník i bývalý rozhodčí Tomáš Grímm.
Když policie spustila akci a pozatýkala podezřelé, Grímm byl jedním z těch, kteří tehdy skončili ve vazbě. Rozhodl se s policií spolupracovat, vypovídal a získal statut spolupracujícího obviněného. U Okresního soudu Plzeň-město se dohodl se státním zástupcem na vině a trestu, dohodu pak soudci schválili.
U Berbra, Rogoze a Káníka státní zástupce podle ČTK nyní požadoval, aby odvolací soud vrátil případ k okresnímu soudu. To samé navrhoval u dalších asi tří lidí, kteří si byli podle žalobce vědomi organizované zločinecké skupiny a činili kroky v její prospěch.
„U ostatních, řekli bychom spíše řadových obviněných, to znamená u jednotlivých rozhodčích, kteří přijímali úplatky a kde soud prvního stupně uznal jejich vinu, jsem navrhl pouze zpřísnit tresty, což může učinit odvolací soud vlastním rozhodnutím,“ řekl v úterý Scholle ke svému návrhu u odvolacího soudu.
O vše hrál u odvolacího soudu Roman Rogoz. Toho jako jediného poslali soudci na čtyři roky do vězení, protože mu ke korupci ve fotbalové kauze připočetli i předchozí podmínečné odsouzení za podvod v případě manipulací zakázek Českých drah. Bývalý sportovní ředitel Slavoje přišel před dvěma týdny k soudu o dvou francouzských holích, na jedné noze měl ortézu.
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19. června 2024