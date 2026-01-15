„Udělal jsem chybu,“ řekl Vladislav Nogol dnes před začátkem soudního jednání, ke kterému přišel se stejnou berlí. „Touto hůlčičkou jsem mu nezpůsobil žádné zranění a revizní lékařka stanovená soudem konstatovala totéž,“ řekl o napadení Andreje Babiše.
Senior čelí obžalobě z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. Soud muže loni v neveřejném zkráceném řízení potrestal ročním podmíněným trestem se zkušební dobou na dva roky.
Jenže státní zástupce Miroslav Nogol (s obžalovaným jsou vzdálení příbuzní – pozn. red.) s trestem nesouhlasil, navrhoval totiž také peněžitý postih. Proti rozhodnutí podal odpor, případ tak musí soud projednat v hlavním líčení, které je veřejné.
3. listopadu 2025
Na začátku líčení obžalovaný odmítl přiznání viny. „Důrazně žádám o překvalifikování činu na přestupek v oblasti občanského soužití,“ řekl a odmítl peněžitý trest. „Nevím, z čeho bych zaplatil. Jsem invalidní důchodce, splácím hypotéku na rekonstrukci domu a zbývá mi jen na jídlo pro sebe a své kočičky,“ popsal Vladislav Nogol. Hájí se sám, obhájce nemá.
Dodal také, že mu jednání Andreje Babiše vadí dlouhodobě. „Chová se, jako by mu Česká republika patřila. Češi nejsou jeho lokajové.“
V první chvíli jsem myslel, že mi na hlavu hodili dlažební kostku, vypověděl Babiš
Samotný napadený Andrej Babiš se soudního jednání neúčastní. „Předvolán byl jen obžalovaný. Poškozeného jsme jen vyrozuměli,“ potvrdila mluvčí soudu Sandra Vareninová.
Soudce přečetl Babišovu výpověď z policejního výslechu. Útočníka prý vůbec neviděl a útok neočekával. „V první chvílil jsem si myslel, že mi někdo na hlavu hodil dlažební kostku. Vzpomínám si jen, jak jsem přikrčený a hrozně mě bolí hlava,“ stálo mimo jiné ve výpovědi.
Incident se stal 1. září odpoledne. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Zraněného předsedu hnutí ošetřili v nemocnici.
Důchodce se krátce po činu Babišovi prostřednictvím sociální sítě omluvil. Uvedl, že útoku lituje, podle svého vyjádření se zachoval špatně. Babiš, který po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program, omluvu přijal.
2. září 2025