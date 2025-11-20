Lékaře viní ze znásilnění zdrogovaných žen, obhajoba kritizuje vyšetřování

V případě prokázání viny hrozí Novotnému pět až 12 let vězení. Lékař podle policie páchal trestnou činnost v letech 2017 až 2024.
K sexuálním útokům totiž zneužíval svého postavení a také odborných farmakologických znalostí. Oběti vyhledával na studentských akcích a setkáních, stojí ve spisu.
Do nápoje podle obžaloby ženám přidal takzvanou „predátorskou“ drogu, jejíž hořkost v něm zanikne. „Bezbarvá a jedovatá chemikálie, obsažená v průmyslových čistidlech a rozpouštědlech, se zneužívá jako ‚predátorská droga‘. Ve skleničce s pitím se může objevit i bez vědomí budoucí oběti,“ uvedla na policejním webu Lucie Šmoldasová z Národní protidrogové centrály.
Oběti v tomto případě po droze trpěly částečnými výpadky paměti, a chybu navíc hledaly u sebe. Myslely si, že za jejich stav může alkohol. Z obžaloby vyplývá, že mezi oběťmi byly zejména studentky medicíny.
Obhajoba tvrdí, že není dost důkazů
Obhájkyně Tereza Jelínková ve své úvodní řeči uvedla, že obžaloba není schopna dokázat, zda dal její klient poškozeným do pití drogu. A dokonce není schopna dokázat ani to, že měl její klient vůbec touto psychotropní látku k dispozici. Své argumenty pak dále široce na jednotlivých skutcích rozvedla. Popsala průběhy večerů a vyloučila přitom, že by k pohlavnímu styku došlo proti vůli poškozených.
„Některé ještě později klienta kontaktovaly a společný večer si pochvalovaly,“ upozornila Jelínková. Podle obhajoby naprostá většina poškozených původně tvrdila, že měly pohlavní styk s obžalovaným dobrovolně. Změna nastala až v momentě, kdy se ženy od vojenské policie dozvěděly, že měly být omámené.
„Teprve postup policie přispěl k traumatům, která u poškozených vznikla, pokud vůbec vznikla. Způsobem vyšetřování došlo k naprosté a bezprecedentní devalvaci případu. Klientovi nebylo z mnoha důvodů umožněno právo na spravedlivý proces,“ řekla obhájkyně.
Stěžovala si také na postup vojenské policie, která během vyšetřování zveřejnila řadu informací o obžalovaném, jež ho měly zdiskreditovat. Upozornila naopak na společenský kredit lékaře, který před zahájením vyšetřování zachraňoval životy. Jeho specializací je traumatologie.
Policii se přiznal, pak otočil
„Vycházím z toho, co vypověděly poškozené. Jak popisovaly průběh činu, jak pociťovaly ovlivnění nebo schopnost reagovat na jednání pana obžalovaného. Pan obžalovaný v rámci přípravného řízení potvrdil, že jim takovou látku aplikoval,“ odmítl tvrzení obhajoby státní zástupce Milan Šimek.
Podle Šimka ženy odhalily skutečnost až s určitým časovým odstupem. „Pak samozřejmě už nemáte možnost zajistit skleničky nebo nápoje, které jim byly podány. Máme podpůrné důkazy, které nasvědčují tomu, že byly ovlivněné nikoli jen alkoholem, ale i nějakou psychotropní látkou. S největší pravděpodobností psychoaktivní látkou GHB,“ doplnil Šimek.
Případ vyšel najevo, když se policii ozvala jedna z poškozených. Obžalovaný se nejprve při výpovědi doznal. Pak změnil strategii obhajoby. U soudu promluvil jen krátce. Řekl, že si potřebuje svou řeč ještě důkladněji připravit a soudce to akceptoval.
„Rovněž chci uvést, že odmítám prohlášení viny,“ řekl Novotný. Soud případ odročil na půlku prosince.
První případ se vztahuje k roku 2017, kdy na plese vojenského zdravotnictví opilou studentku odvezl domů a tam s ní měl i přes její nesouhlas pohlavní styk. Tehdy se to ještě obešlo bez drog. Psychotropní látku GHB podle spisu poprvé použil o čtyři roky později.
„Kolem 5. hodiny ráno se obžalovanému poškozenou podařilo dostat z klubu De Noche do taxi a přepravit do jeho tehdejšího bydliště, kde jí sebral mobilní telefon, kterým se snažila si přivolat pomoc. Přesto, že mu neustále opakovala, aby ji nechal odejít domů, hodil ji na postel. Žena nebyla schopna vůbec klást fyzický odpor. Studentku lékařské fakulty svlékl a souložil s ní, dal jí také několik facek přes obličej,“ citoval z obžaloby státní zástupce Milan Šimek.
Třetí případ se datuje do roku 2022, kdy si další oběť vyhlédl v noci v klubu AC. Studentce dal opět do pití drogu a pak jí přinutil, aby s ním taxíkem jela k němu domů. Bez ohledu na její nesouhlas ji svlékl a souložil s ní v několika polohách.
V únoru 2023 dal takto do vína drogu ženě, kterou pozval na návštěvu poté, co se s ní seznámil na Tinderu. Když byla takřka bezvládná, vrhl se na ni, sebral jí telefon a měl s ní pohlavní styk. O tři měsíce později podobným způsobem znásilnil studentku lékařské fakulty, která u něho byla na návštěvě.
Další případy se podle spisu odehrály v Hradci Králové, v Brně a opět v Hradci. Ve všech případech způsobil poškozeným vážnou postraumatickou stresovou poruchu a další vážné potíže. V prvním případě je obžalován ze znásilnění, v dalších sedmi případech ze znásilnění a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.