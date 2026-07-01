Kauza zmanipulované zakázky v Karlově Studánce. Soud exmanažerku lázní osvobodil

Okresní soud v Bruntále zprostil obžaloby bývalou manažerku státních Horských lázní Karlova Studánka Soňu Köhlerovou. Podle obžaloby se pokusila zmanipulovat veřejnou zakázku na výměnu oken v lázeňském domě Libuše. Soud ale rozhodl, že se neprokázalo, že by čin spáchala.
Žena vinu od počátku odmítala. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně se ještě v soudní síni odvolala.
Bruntálská žalobkyně v závěrečném návrhu uvedla, že vinu lze uznat na základě nepřímých důkazů. Navrhla podmíněný trest a peněžitý postih 60 000 korun.
Advokát obžalované v závěrečné řeči uvedl, že skutek se nepodařilo prokázat. S tímto názorem se nakonec soud ztotožnil.
„Nepodařilo se prokázat, že by se skutek stal, tak jak je uvedeno v obžalobě. Od začátku nebyly pádné důkazy, které by soud vedly k tomu, že by se stal zločin a že jej obžalovaná spáchala. Proto byla obžaloby zproštěna,“ uvedl soudce Vladimír Čermák.
Köhlerová prostor pro závěrečnou řeč nevyužila. Po skončení procesu se k výsledku nechtěla vyjádřit. „Už nic prosím nepište. Mám nový život. Stálo mě to dva roky života,“ řekla jen.
Podle obžaloby souzená zmanipulovala zakázku na opravu oken v lázeňském domu Libuše. Obžalována byla ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži s až osmiletou trestní sazbou. Manažerka v lázních působila od roku 2014. Letos v lednu ji tehdejší ředitel Jan Poštulka odvolal. Sám později rezignoval.
Lázně patří mezi příspěvkové organizace ministerstva spolu s fakultními nemocnicemi nebo léčebnými ústavy. Podle výroční zprávy za rok 2024 v nich v daném roce nocovalo více než 11 tisíc klientů, z nich asi tři tisíce mělo pobyt hrazený plně či částečně z veřejného zdravotního pojištění. Státní podnik hospodařil s 235 miliony korun, byl v zisku 15,1 milionu. Pracuje v něm 188 zaměstnanců.