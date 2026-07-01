Kauza zmanipulované zakázky v Karlově Studánce. Soud exmanažerku lázní osvobodil

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  10:06aktualizováno  10:30
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Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky. | foto: archiv Horských lázní Karlova Studánka

Horské lázně Karlova Studánka
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Okresní soud v Bruntále se ve středu zabýval kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která podle obžaloby ovlivňovala veřejnou zakázku tohoto státního podniku. Soud ženu zprostil obžaloby. Podle verdiktu se neprokázalo, že by čin spáchala. Státní zástupkyně se proti rozsudku odvolala.

Okresní soud v Bruntále zprostil obžaloby bývalou manažerku státních Horských lázní Karlova Studánka Soňu Köhlerovou. Podle obžaloby se pokusila zmanipulovat veřejnou zakázku na výměnu oken v lázeňském domě Libuše. Soud ale rozhodl, že se neprokázalo, že by čin spáchala.

Žena vinu od počátku odmítala. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně se ještě v soudní síni odvolala.

Bruntálská žalobkyně v závěrečném návrhu uvedla, že vinu lze uznat na základě nepřímých důkazů. Navrhla podmíněný trest a peněžitý postih 60 000 korun.

Advokát obžalované v závěrečné řeči uvedl, že skutek se nepodařilo prokázat. S tímto názorem se nakonec soud ztotožnil.

„Nepodařilo se prokázat, že by se skutek stal, tak jak je uvedeno v obžalobě. Od začátku nebyly pádné důkazy, které by soud vedly k tomu, že by se stal zločin a že jej obžalovaná spáchala. Proto byla obžaloby zproštěna,“ uvedl soudce Vladimír Čermák.

Köhlerová prostor pro závěrečnou řeč nevyužila. Po skončení procesu se k výsledku nechtěla vyjádřit. „Už nic prosím nepište. Mám nový život. Stálo mě to dva roky života,“ řekla jen.

Podle obžaloby souzená zmanipulovala zakázku na opravu oken v lázeňském domu Libuše. Obžalována byla ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži s až osmiletou trestní sazbou. Manažerka v lázních působila od roku 2014. Letos v lednu ji tehdejší ředitel Jan Poštulka odvolal. Sám později rezignoval.

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.
Horské lázně Karlova Studánka
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Lázně patří mezi příspěvkové organizace ministerstva spolu s fakultními nemocnicemi nebo léčebnými ústavy. Podle výroční zprávy za rok 2024 v nich v daném roce nocovalo více než 11 tisíc klientů, z nich asi tři tisíce mělo pobyt hrazený plně či částečně z veřejného zdravotního pojištění. Státní podnik hospodařil s 235 miliony korun, byl v zisku 15,1 milionu. Pracuje v něm 188 zaměstnanců.

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