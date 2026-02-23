Právní kvalifikace není u všech obviněných stejná. Obžalovaní se podle dřívějších informací snažili vyřadit stavební společnost Porr, která zakázku za 340 milionů korun získala.
Kauza se netýká pouze výběru dodavatele stavby, ale také technického dozoru.
Jak dříve uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, obvinění se snažili neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří byli levnější než později vybraný technický dozor. Městskou společnost Rozvojový fond Pardubice to mohlo poškodit téměř o 630 tisíc korun.
V listopadu 2023 obvinila policie v souvislosti se zakázkou na stavbu parkovacího domu a dalšími zakázkami Služeb města Pardubic 19 lidí a několik firem.
Média tehdy uváděla, že Charvát s Dvořáčkovou chtěli podle kriminalistů vyřadit vítěze soutěže tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a firma začala parkovací dům stavět.
Charvát, Dvořáčková a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský strávili několik měsíců ve vazbě.
Charvát se všech svých funkcí vzdal, byl radním, zastupitelem a měl funkce například v pardubických vodárnách či fondu. Hnutí ANO ho vyloučilo.