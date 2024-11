Soud řeší knihy zpochybňující holokaust, dle znalce obhajují Hitlerovu propagandu

Soud chtěl věc otevřít již dříve, třikrát se to však nepodařilo. Hlavní líčení mělo původně začít na konci srpna, tehdy ale jeden ze zmocněnců obžalované právnické osoby vypověděl plnou moc, termín tedy soudkyně přeložila na druhou polovinu září.

Ani napodruhé se ovšem nezačalo, protože jeden ze zmocněnců obžalované firmy neměl od soudu doručeno předvolání v řádném termínu. A z podobného důvodu se nezačalo ani na konci října.

Obžaloba se zabývá více než dvaceti knižními tituly, které vydala nakladatelství Guidemedia, Náš směr a nakladatelství Pavel Kamas. Jsou mezi nimi například Projevy Adolfa Hitlera, Holocaust pod lupou od popírače holocaustu Germara Rudolfa nebo antisemitská Jedovatá houba. Právě k nim se jako soudní znalec vyjadřoval politolog Miroslav Mareš.

Ten se specializuje na výzkum extremismu, terorismu a bezpečnostní politiky ve střední a východní Evropě. „U knih je uvedeno, že jde o materiály určené k historickému bádání, z mého pohledu nejdou vnímat jako vědecké publikace,“ uvedl.

Mareš během své výpovědi několikrát zmínil, že posuzovat historickou přesnost knih je mimo jeho kompetenci a je to práce spíše pro historika. Před soudem uvedl, že z jeho zkoumání vyplývá, že knihy čtenáře nesměřují k žádné ze současných extremistických skupin, ale nechávají pozitivně vyznívat antisemitismus a Hitlerovu propagandu. Je podle něj potřeba přihlédnout k tomu, že knihy nevyšly jednotlivě, ale vychází pod jedním nakladatelstvím.

Knihám chybí historický kontext, říká žalobkyně

V obžalobě, kterou přednesla státní zástupkyně Tereza Paseková, zaznělo, že knihy šíří antisemitismus a rasismus, popírají holokaust a snaží se očistit Hitlera.

„Obžaloba je velice rozsáhlá, nicméně její podstatou je činnost obviněných, která spočívala ve vydávání literatury, již spojovala tématika nacistického Německa. Já z toho způsobu dovozuji, že takto jednali, aby šířili myšlenky, které jsou v těch knihách obsažené, aby získali další stoupence a aby lidi přemýšleli tak, jak bylo popsáno v těch knihách. A to i z důvodu, že ty knihy nedoplňovali žádným relevantním vědeckým komentářem, kde by třeba vysvětlovali ten historický kontext z dnešního pohledu,“ zmínila Paseková před soudní síní.

Obhájce obviněných nakladatelství své klienty bránil tím, že knihy nabízejí alternativní fakta a mají sloužit k tomu, aby čtenáři mohli svobodně bádat o historii. Po soudu požadoval i to, aby byly všechny knihy, kterých se obžaloba týká, předmětem detailního znaleckého posudku. Zmínil, že by chtěl případ vrátit státní zástupkyni, dokud nebudou hotové posudky.

Bude probíhat dvojí dokazování

Kromě firem jsou mezi obviněnými i jejich představitelé Pavel Kamas, Vítězslav Beránek, Erik Sedláček a Lukáš Novák, které přišlo k soudu podpořit asi patnáct příznivců. Jejich právní zástupce se však nemohl kvůli pobytu v nemocnici dostavit a soudkyně Barbora Sýkorová tak rozhodla, že se obžaloba fyzických a právnických osob bude řešit odděleně.

„Chápu, že k tomu soud přistoupil poté, co se opakovaně nedostavili všichni zúčastnění. Nicméně si nedovedu představit, jak to bude probíhat. Všechno dokazování bude nutno provádět dvakrát a značně to zkomplikuje celý průběh řízení,“ podotkl Paseková. Soud se zástupci nakladatelství má začít v lednu.

Kniha Holocaust pod lupou vyšla v Česku v roce 2016 v nakladatelství Guidemedia. Případ souvisí s policejním zásahem v červnu 2020 v Brně a na dalších místech. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu spolu s rakouskou policií tehdy zasahovali v Guidemedia a provedli také domovní prohlídky u lidí, kteří za nakladatelstvím stojí.

O rok později padla obvinění, obžalováni byli čtyři lidé a dvě firmy. Na základě stížností však byla obvinění zrušena. Trestní stíhání policie znovu zahájila loni v létě. Nakladatelství Guidemedia v minulosti vydalo také projevy Adolfa Hitlera a čelilo obžalobě kvůli schvalování genocidy a podpoře hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Nejvyšší soud ale všechny aktéry zprostil obžaloby.