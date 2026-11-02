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Hlavní postava v korupční kauze libereckého dopravního podniku stojí před soudem

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  8:59aktualizováno  9:06
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Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus.

Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus. | foto: DPMLJ

Manažer dopravního podniku Pavel Šulc je také obviněný z korupce, podle policie...
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Soud v Liberci se v pondělí začal zabývat korupční kauzou kolem dopravního podniku v Liberci. V případu je obžalováno osm lidí a dvanáct firem.

Kriminalisté je viní z přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení. Za to některým hrozí trest až 12 let vězení.

V rozsáhlé korupční kauze, která se týká zejména let 2016 až 2018, obvinili kriminalisté více než tři desítky lidí a firem. Z nich šest lidí a pět firem už dříve uzavřelo se státním zastupitelstvím dohody o vině a trestu, které soudy schválily.

Všem soud uložil peněžitý trest a některým i podmíněný trest. Za ústřední postavu kauzy policie považuje obviněného podnikatele Jiřího Vařila.

Jak dříve opakovaně zaznělo u soudu při projednávání dohod o vině a trestu, podle zjištění policie se Vařil snažil skrytě ovlivňovat fungování libereckého dopravního podniku ve svůj prospěch přes bývalého ředitele DPMLJ Luboše Wejnara a bývalého předsedu představenstva a libereckého zastupitele za ANO Pavla Šulce.

Oba byli v této kauze také obviněni a Šulc před dvěma lety pravomocně odsouzen. Potrestán byl podmínkou a peněžitým trestem 2,21 milionu korun. Pro Wejnara i Vařila jednání před soudem začalo dnes.

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