Za obří požár v Českém Švýcarsku navrhl žalobce obžalovanému 12 let vězení

Lobotka je stále ve vazbě. V psychiatrické léčebně se k založení velkého požáru přiznal, později to odvolal a trvá na tom, že v roce 2023 založil jen menší požáry na Děčínsku, včetně rozhledny na Vlčí hoře.

Žalobce Martin Krumpoch dnes v závěrečné řeči uvedl, že dokazování v hlavním líčení bylo rozsáhlé a lze jej považovat za dost objasňující k rozhodnutí věci.

Pokud jde o zmíněné mneší požáry, uvedl, že „trestní odpovědnost obžalovaného je v tomto jednoznačná.“

„U požáru z roku 2022 je důkazní situace složitější, ale je dostačují. Obžalovaný národní park dobře znal. Považuji za prokázané, že obžalovaný měl dobrou fyzičku, nebyl tedy žádnou kancelářskou myší, a terén velmi dobře znal,“ řekl. Odmítl výtku obhájce, že policisté celou trasu pěšky neprošli.

Pozdější nález zbytků zábavné pyrotechniky neměl podle něj s požárem nic společného.

Obžalovaný podle státního zástupce požár založil, protože měl několik motivů - byl vyhozen ze oblíbeného zaměstnání, nemohl se stát strážcem národního parku a byl uživatelem drog.

Žalobce se také pozastavil nad změnou výpovědi obžalovaného, který se k založení požáru nejdříve přiznal a výpověď změnil až později.

„Obžalovaného lze uznat vinným, dokazování nepřineslo nic, co by to mohlo změnit,“ řekl Krumpoch a navrhl uložení trestu úhrnný trest nejméně 12 roků. Navrhl také uložení ochranné psychiatrické léčby a aby soud rozhodl o povinnosti uhradit část škody.

Postup hasičů, kdy nechali zpočátku požár vyhořet, což kritizovala obhajoba, byl podle žalobce v pořádku. Že se požár následně rozšířil, bylo především v důsledku klimatických podmínek. „Meteorologické podmínky pro požár byly optimální, snížení požáru usnadňovalo dlouhodobé sucho a silný vítr, který způsobil rychlejší šíření požáru,“ zmínil.

Hlavní líčení probíhá u krajského soudu už několik měsíců. Včera například předvolaní svědci z řad policistů uvedli, že obžalovaný v jeden den několikrát změnil stanovisko týkající se všech požárů, jejichž založení je mu kladeno za vinu.

Před zadržením Lobotky, jenž byl tou dobou na psychiatrii, ho policisté převezli do Ústí nad Labem k výslechu. Po nasednutí do auta obžalovaný podle výpovědí svědků řekl, že jim musí sdělit něco důležitého. „A tím bylo to, že nezapálil žádný požár nikdy, nikde,“ uvedl svědek.

Už dřív se přitom Lobotka přiznal právě i k založení obřího požáru v Hřensku. Policisté se poté Lobotky zeptali, proč náhle mění svou výpověď, jeho přesnou odpověď si nepamatovali. Později Lobotka řekl, že způsobil menší požáry. „Proč takhle po celou dobu mění výpověď, to nevím,“ uvedl svědek.

Před soudem ve čtvrtek v pozici svědka vypovídal také Lobotkův kamarád. Řekl, že se většinou společně vydávali na túry po okolí, společně užívali marihuanu. „V tom období, kdy mělo začít hořet České Švýcarsko, tak jsme se s Jirkou párkrát viděli, a nemyslím si, že by byl v nějakém špatném psychickém rozpoložení,“ uvedl svědek.

Naposledy svědek Lobotku viděl v dubnu 2023, kdy si rovněž nevšiml jeho špatného psychického stavu. Svědek podotkl, že se s obžalovaným potkali náhodou. Tou dobou po Lobotkovi pátrala policie. „Po půl hodině rozhovoru za námi přijeli policisté, odvezli ho k legitimaci a od té doby jsem ho neviděl,“ uzavřel svědek.

Kvůli požáru se v červenci 2022 evakuovalo nejméně 532 lidí. Zásah trval 21 dní, vystřídalo se u něj šest tisíc hasičů.

Zmocněnkyně České republiky dnes uvedla, že škoda je 225 milionů korun. Navrhla, aby ji obžalovaný zaplatil.

24. července 2022