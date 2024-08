Novorozenec nepřežil léčbu podle internetu. Šest let pro matku platí, rozhodl soud

Jen dvanáct dnů života dopřála podle obžaloby malému Dominikovi jeho matka. I když dítě opakovaně přestávalo dýchat a monitor dechu spouštěl alarm, žena z Plzně předloni v únoru za žádnou cenu nechtěla volat záchranku. Prý se bála, že by jí pak sociálka odebrala i starší dítě.

Když pak pozdě odpoledne záchranku přece jen zavolala, bylo už pozdě. Lékaři nedokázali novorozence oživit.

Odvolací soud v pondělí potvrdil Martině M. za ublížení na zdraví s následkem smrti šest let vězení. „Odvolání obžalované zamítl jako nedůvodné,“ uvedl po rozhodnutí mluvčí Vrchního soudu v Praze Vít Tomáš Vatra. Šest let nepodmíněně vyměřili ženě soudci Krajského soudu v Plzni už letos na jaře. Odvolala se proti tomu.

Ženě, která porodila už tři děti, hrozil trest od pěti do 10 let vězení. Ani jedno z žijících dětí nemá ve své péči.

Podle spisu přestával dýchat dvanáctidenní Dominik už v průběhu dopoledne 24. února 2022. Matka si místo volání záchranky hledala na internetu informace o problémech dýchání u novorozenců. Dospěla k závěru, že potíže zavinilo mléko, které chlapci zaskočilo při krmení. Našla si na internetu, co dělat, aby dítě vyzvrátilo část potravy.

„Začalo mu být špatně po krmení. Hledala jsem na internetu, jak pomoci, když dítěti zaskočí jídlo. Našla jsem tam, že ho mám otočit na bříško a bouchat do zádíček. Tak jsem to udělala a ulevilo se mu,“ tvrdila žena.

Soudní znalec, pediatr a neonatolog Zbyněk Straňák před soudem zpochybnil postup použitý ženou. „Pokud ke stimulaci dítěte dochází, nejsou to údery, ale spíše tření u páteře,“ upozornil. Po úderech zůstaly na zádech dítěte modřiny.

Ani vyzvrácení části mléka ale nevedlo ke zlepšení stavu dítěte. „Nadále se zhoršoval, opakovaně ve stále kratších intervalech docházelo k zástavě dechu, o čemž obžalovaná věděla, neboť nezletilý byl připojen k monitoru dechu,“ uvedla žalobkyně Věra Brázdová.

I když jí radili, ať volá záchranku, neudělala to

Obžalovaná byla v kontaktu s několika lidmi, kteří jí po popsání problémů dítěte radili, ať syna okamžitě vezme a jede s ním do nemocnice. Nebo zavolá záchranku.

Jedna známá k ní dokonce přijela domů. „Dominik ležel v postýlce, asi po pěti minutách začala pípat podložka, co měl pod sebou. Byl fialový. Ona říkala, že se dusil mlékem. Když přestal dýchat, že mu stlačovala hrudník a bouchala ho do zad. Řekla jsem, ať s ním okamžitě jede do nemocnice. Odmítla. Chtěla jsem zavolat záchranku. Ona odmítla i to,“ popsala svědkyně, která pak vzala ženinu starší dceru a šla s ní na procházku.

Když se vrátila s holčičkou do bytu, Martina M. měla na stole nahlas puštěný telefon a podle rad operátorky ze záchranky oživovala Dominika. Ten ležel na stole. Pak přijeli záchranáři, po nich policisté.

„Ona seděla vedle mě ve vedlejší místnosti. Do kuchyně už ji záchranáři nepustili. Po nějaké době kývali, že Dominik nepřežil,“ popsala svědkyně. Ten den viděla Dominika poprvé a naposledy. Byl podle ní strašně hubený.

Pocity viny? Nezná je, řekli znalci

Proč matka dítěte nechtěla zavolat záchranáře dřív? Tvrdila, že se bála. „Měla jsem strach, že mi OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí – pozn. red.) vezme děti. On je takový. Mám dceru Natálku, kterou mi OSPOD už sebral, když měla modřinu na tváři a krvácení do očička. Pak se k tomu přiznal bývalý, že to byl on. Teď nevím, kde dcera je, nevychovávám ji. Mám zakázáno se k ní přiblížit,“ vysvětlovala u soudu žena, které se letos v lednu narodila další dcera. Ani tu nevychovává, je u otce. Podle ní i to je výsledkem snažení OSPODu.

Podle znalce pediatra byl maličký Dominik i podvyživený. Když po pěti dnech od porodu matku s Dominikem pouštěli domů, dítě vážilo 2 590 gramů. „Dvanáctý den života ale vážil ještě o 230 gramů méně než při propuštění. Přitom takhle malé děti za týden běžně přibírají 150 až 300 gramů,“ upozornil znalec Zbyněk Straňák. Podle jeho názoru měl Dominik skončit nemocnici už o tři dny dříve.

Znalci u obžalované ženy zjistili smíšenou poruchu osobnosti, zvýrazněné sklony k manipulaci s informacemi ve svůj prospěch, snahu stavět se do lepšího světla, egocentrismus a nestabilní emoce. Kvůli absenci pocitů viny je podle znalců šance na její resocializaci mírně zhoršená.

Při pitvě tělíčka malého Dominika soudní lékaři zjistili krvácení do mozku a zlomeninu kosti lebky. Dítě zemřelo kvůli úrazovému otoku mozku. Co přesně se miminu stalo, nezjistili policisté ani soud.

Obžalovaná při prvním výslechu uvedla, že den před úmrtím chlapečka v bytě zakopla, když ho nesla. Dítě spadlo na zem. Nikdy víc to už ale nezopakovala. Podle znalce by takový pád mohl vysvětlovat poranění hlavy a mozku.