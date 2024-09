V Hradci soudí 14 cizinců, podle žalobce vozili do Česka tisíce migrantů

Veřejnost čeká u Krajského soudu v Hradci Králové na soud se 14 cizinci, kteří pašovali nelegální migranty do Česka (3.9.2024). foto: Martin Veselý, MAFRA

Královéhradecký krajský soud začal v 10 hodin projednávat případ organizované skupiny 14 cizinců, kteří podle žalobce převedli z Turecka do České republiky a dál do Evropské unie nejméně 2 000 migrantů. Každému hrozí až 16 let vězení.