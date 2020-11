Rath čekal na zařazení do věznice zbytečně dlouho, odhalila kontrola žalobců. Jde o další pochybení

Praha/Brno Kontrola státních zástupců odhalila další pochybení teplické věznice. Odsouzený bývalý středočeský hejtman David Rath čekal na zařazení do konkrétní věznice přibližně o tři týdny déle, než bylo nutné.

Vyplývá to z doplňující kontroly, kterou k jeho pobytu ve vazební věznici nechalo zpracovat Nejvyšší státní zastupitelství, uvedla Česká televize na webu. Věznice podle kontroly otálela s odesláním podkladů na Generální ředitelství Vězeňské služby.

Do teplické věznice nastoupil Rath loni v říjnu poté, co byl pravomocně odsouzen za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Letos koncem ledna byl převezen do vězení v pražské Ruzyni. Nejvyšší státní zastupitelství už dříve uvedlo, že teplická věznice porušila předpisy, když povolila někdejšímu sociálnědemokratickému hejtmanovi civilní oblečení a vlastní matraci.



„Doplňujícím šetřením bylo zjištěno, že Vazební věznice Teplice porušila ustanovení § 6 odst. 4 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedl na dotaz ČT mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.



Podle zmíněného paragrafu má správa věznice po vstupní lékařské prohlídce a zařazení odsouzeného do příslušného stupně zabezpečení bez zbytečného odkladu všechny podklady zaslat na Generální ředitelství Vězeňské služby. To má následně rozhodnout o umístění odsouzeného do konkrétní věznice.

Ze zprávy Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podle Malého vyplývá, že v případě Ratha došlo k bezdůvodné, více než třítýdenní prodlevě při zaslání údajů nezbytných k rozhodnutí o umístění odsouzeného do konkrétní věznice Generálnímu ředitelství Vězeňské služby.

Rath si loni v první větvi korupční kauzy vyslechl pravomocný trest sedm let vězení. Justice jej uznala vinným z ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Letos shledal středočeský krajský soud bývalého hejtmana nepravomocně vinným i v druhé části kauzy. Za přijímání úplatků a zmanipulované veřejné zakázky kraje a krajských nemocnic mu původní trest o rok prodloužil.