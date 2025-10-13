Nevinný ve vazbě a na psychiatrii. Stát ho odbyl tisíci, soud přiznal rekordní miliony

Informoval o tom web Hospodářských novin HN.cz.
Zmíněného muže, který nyní získal rekordní odškodné, zadrželi policisté v červnu 2012, když mu bylo 23 let, kvůli podezření ze zpronevěry pěti milionů korun. Z činu ho obvinil podnikatel, který sám v té době čelil stíhání za daňové úniky a o rok později skončil pravomocně na šest let ve vězení.
Při soudu podnikatel a jeho údajní svědkové odmítli vypovídat s poukazem, že by si mohli přivodit trestní stíhání. Stíhaný mladík měl navíc alibi, protože v době, kdy podle tvrzení podnikatele převzal pět milionů v hotovosti, byl o 100 kilometrů dále v nemocnici. Soud proto mladíka v září 2013 zprostil obžaloby a naznačil, že mohl být sám obětí.
Nezákonné stíhání si však už mezitím u mladíka vyžádalo vážné poškození zdraví. Ve vazbě se psychicky zhroutil a podle znaleckých posudků trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která ho zcela vyřadila z normálního života. Nyní je v invalidním důchodu třetího stupně.
Stát muži vyplatil nejprve jen 22 tisíc korun za nezákonné stíhání a měsíční vazbu, žádné zdravotní následky ale neuznal. Až po více než deseti letech od zadržení Obvodní soud pro Prahu 2 muži přiznal 568 tisíc korun, částku ale odvolací soud v říjnu 2022 o čtvrtinu snížil. Případ skončil u Ústavního soudu, který se muže zastal.
Obvodní soud poté přiznal muži další odškodné 2,1 milionu korun, které Městský soud v Praze letos v létě zvýšil na trojnásobek. Skoro stejnou sumu pak muž dostal na úrocích. „Veškeré částky již byly proplaceny,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová.
Dosud nejvyšším jednotlivým odškodněním pro nezákonně stíhaného bylo podle dostupných informací více než 11 milionů přiznaných loni v srpnu někdejšímu šéfovi Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michalu Halovi.
Kromě tohoto případu získal vysoké odškodnění také Robert Tempel za nezákonné odsouzení k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu. Ve vězení strávil téměř 20 let, za mřížemi byl ale i kvůli loupeži. Obžaloby z vraždy ho pro nedostatek důkazů soudy zprostily po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu. Na odškodném má dostat od státu zhruba deset milionů.