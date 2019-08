Soud otevřel případ nehody kamionu na D46. Řidič měl tři promile, hrozí mu až pět let

Prostějov Před prostějovským soudem v pondělí stanul devětačtyřicetiletý profesionální řidič Jiří Hrdlička, který v lednu s více než třemi promile alkoholu v krvi havaroval na dálnici D46 u Prostějova. Nehodě předcházela téměř dvacetikilometrová jízda z Tovačova na Přerovsku. Podle žalobkyně nedokázal udržet ve střední až těžké opilosti kamion s návěsem rovně, při jízdě ohrozil několik vozidel včetně autobusu, nikdo nebyl zraněn.

Muži za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí až pět let vězení. Škoda dosáhla téměř tří milionu korun.

Nehoda se stala 25. ledna, muž jel z Tovačova přes Bedihošť na Prostějov a po dálnici směrem na Vyškov. „Ve stavu střední až těžké opilosti řídil nákladní soupravy s přívěsem, které převážely betonové panely o hmotnosti 16,6 tun. Nebyl schopen udržet přímý směr jízdy,“ uvedla žalobkyně Olga Jedličková. Řidič nadýchal až 3,5 promile alkoholu.

Na jízdu už před nehodou upozorňovali policii svědci, několikrát totiž podle žalobkyně ohrozil řidiče ve svém směru i protisměru. „Po najetí na dálnici nebyl schopen držet přímý směr, pohyboval se v obou pruzích,“ popsala státní zástupkyně. Jízdu nezvládl zhruba na 20. kilometru dálnice D46, kde vybočil mimo komunikaci a narazil do stromu. Na tachometru měl přitom nejvyšší rychlost 90 kilometrů v hodině.

Muž z Bystřice pod Hostýnem u soudu uvedl, že šlo o jeho pochybení, popřel však, že by pil před jízdou. Vodky se prý napil až při vjezdu na dálnici, protože mu bylo zle. Předchozí vybočení po cestě přisuzoval vyjetým kolejím. Na dálnici poté usnul, uvedl Hrdlička.

„Důvod, proč jsem usnul, bylo, že mi bylo zle. Když se to stalo, v tom stresu jsem to dopil,“ uvedl řidič. „Bylo to moje pochybení, moje chyba, jsem rád, že se nic nestalo,“ dodal.

U soudu uvedl, že problém s alkoholem nemá, od té doby prý nepije. U soudu však vyšlo najevo, že už byl za jízdu pod vlivem alkoholu trestán a zadržen mu byl řidičský průkaz. Škoda na nákladu byla vyčíslena na 60.000 korun, na soupravě byla škoda 2,4 milionu korun, náklady na vyproštění a odtah dosáhly čtvrt milionu korun. Dalších víc než 200 000 korun činila škoda na svodidlech a zničené vegetaci při nehodě.