Za mřížemi má Pelta strávit pět a půl roku kvůli machinacím se sportovními dotacemi. Jeho někdejší milence a náměstkyni ministerstva školství Simoně Kratochvílové, která byla odsouzená společně s ním, soud trest již přerušil.
Pelta a Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Oba svou vinu odmítají.
Přerušením trestu ve středu NS reagoval na složitou procesní situaci. Zatím totiž nevyřídil dovolání bývalého nejvyššího státního zástupce Igora Stříže v téže kauze. Střížovo dovolání směřuje proti rozhodnutí, které předcházelo verdiktu, na jehož základě zamířili Kratochvílová a Pelta do vězení.
Pokud by NS dovolání vyhověl, vedlo by to i ke zrušení následných rozhodnutí, a to včetně rozsudku, na jehož základě se oba dostali za mříže.
„Tímto rozhodnutím Nejvyšší soud přerušuje výkon trestu uloženého obviněnému do doby, než bude rozhodnuto o podaném dovolání nejvyššího státního zástupce, které bude v uvedené věci dále projednáváno,“ informovala ve středu po 13. hodině mluvčí NS Gabriela Tomíčková.
Stříž dovolání podal už před rokem k Městskému soudu v Praze, nicméně k NS doputovalo spolu se spisem teprve nedávno. Celkem bude NS rozhodovat o čtyřech dovoláních. K podnětům Stříže, Kratochvílové a Pelty přibylo tento týden dovolání současné nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, plyne z informací, které ve středu ČTK poskytla mluvčí městského soudu Barbora Walker.
Od rozhodnutí vyjde na svobodu do dvou hodin
Jakmile liberecká věznice obdrží od NS pravomocný příkaz, propustí Peltu podle mluvčí věznice Radky Šmucrové zhruba do dvou hodin, po provedení veškerých administrativních úkonů.
Vězněný v takovém případě ve skladu odevzdá veškeré nafasované věci, naopak si přebírá osobní věci, který v den nástupu odevzdal.
„Vyřídí se ekonomické a správní záležitosti. Věci, které mu byly při přijetí sebrány a uloženy, dostane zpět,“ popisuje Šmucrová, podle níž mohou jednat soudy 24 hodin denně sedm dní v týdnu, proto je i věznice připravena reagovat kdykoliv. Většinou propouštěcí proces zabere hodinu až dvě. Před odchodem se musí vězněný podrobit také výstupní zdravotní prohlídce.
„Jakmile přijde rozhodnutí soudu, které je pravomocné, musíme začít jednat. Nesmíme tam dotyčného držet,“ uzavírá Šmucrová.
Bradáčová podala dovolání v jejich neprospěch
Dovolání v neprospěch Pelty a Kratochvílové tento týden podala nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Nejvyššímu soudu navrhla, aby přezkoumal jednak správnost právního posouzení jednání obou obviněných, jednak dřívější procesní postup odvolacího Vrchního soudu v Praze. Ten byl podle ní nestandardní. ČTK o tom v tiskové zprávě informovalo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).
„Manipulace při přidělování dotací vedla k preventivnímu zastavení celého programu investičních dotací na podporu sportu na rok 2017. Nejvyšší státní zástupkyně proto v dovolání namítá, že jednání obviněných způsobilo vážnou poruchu v činnosti orgánů státní zprávy, a mělo by být tedy posouzeno i podle příslušného ustanovení trestního zákoníku,“ uvedlo NSZ.
Odvolací soud také podle Bradáčové učinil procesní krok, kterým znemožnil státnímu zástupci podávat v dalším řízení opravné prostředky v neprospěch obou obviněných.