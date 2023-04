Bývalý šéf českého fotbalu Pelta dostal šest let natvrdo, Janstu soud naopak osvobodil

Simona Kratochvílová si vyslechla trest 6,5 roku, zákaz výkonu veřejných funkcí a pokutu dva miliony korun. Miroslav Pelta dostal trest šest let, zákaz výkonu statutární funkce na pět let a pokutu pět milionů korun.

Státní zástupce nyní opětovně žádal odnětí svobody a peněžité tresty pro všechny obviněné. Pro Peltu chtěl devět let vězení a zaplacení 25 milionů korun, pro Kratochvílovou deset let vězení a zaplacení šesti milionů, pro Janstu pět let za mřížemi a dvoumilionový peněžitý trest.

Žalobce mimo jiné tvrdil, že Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy FAČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Všichni obvinění vinu odmítli. Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve fotbalové asociaci vzdal z vazby.

Ministerstvo školství se po obžalovaných domáhá náhrady škody ve výši přes 1,1 miliardy korun. Obžaloba tvrdí, že Peltova tehdejší milenka Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace ČR (FAČR) a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace.

Z manipulace s dotacemi byly obžalovány i obě zmíněné organizace, exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč. Pelta s Kratochvílovou navíc podle státního zástupce společně ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů.

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) kvůli aféře rezignovala. Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve FAČR vzdal z vazby. Po zatčení Kratochvílové v květnu 2017 ministerstvo vyplácení dotací pozastavilo, příslušné dotační programy zrušilo a následně je vyhlásilo znovu.

Proto také stíhané trestné činy - zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky - zůstaly ve stadiu pokusu. Ministerstvo se nicméně po obžalovaných domáhá náhrady škody 1,116 miliardy korun. Peltův advokát to označil za nepochopitelné a skandální. Poukázal na to, že i obžaloba zmiňuje částku v celkové výši 469 milionů Kč.